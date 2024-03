Ako vlak kasni, imate pravo na povrat novca. Pitali smo HŽ koliko su lani kasnili i novca vratili putnicima

Podijeli :

Damir Spehar/PIXSELL/Ilustracija

Već godinama mnogo je povika na Hrvatske željeznice jer im putnički vlakovi sporo voze i kasne na odredišta. Mnogi putnici možda i ne znaju da imaju pravo zatražiti povrat dijela troškova za kupljenu kartu ako je vlak kojim su putovali kasnio.

Prema europskoj Uredbi o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, putnik ima pravo na naknadu troškova zbog kašnjenja vlaka i to 25 posto od cijene karte za kašnjenje od 60 do 119 minuta, a za kašnjenja dulja od toga 50 posto od cijene karte.

HŽ nabavlja nove vlakove na baterije, pogledajte kojom će brzinom voziti U godinu dana svi vlakovi HŽ-a ukupno kasnili dvije godine!

Povrat novca za kašnjenja iznad 60 minuta

“Ako se prilikom polaska ili u slučaju propuštene veze ili otkazivanja putovanja može razumno očekivati da će dolazak na konačno odredište kasniti 60 minuta ili više, željeznički prijevozik koji obavlja uskugu koja kasni ili je otkazana mora odmah ponuditi putniku povrat une cijene krate, nastavak putovanja ili preusmjeravaje. Ukoliko putnik nje dobio povrat troškova u skladu s navedenim može zatražiti prijevoznika naknadu za kašnjenja”, stoji u spomenutoj uredbi.

Često se čuje da su putnički vlakovi Hrvatskih željeznica najsporiji u Europskoj uniji. A često se kao primjer ističe vlak “Podravka express” koji od Osijeka do Zagreba (i obrnuto) vozi 5 sati i 26 minuta, a prije 40 godina putovanje istom linijom trajalo je sat vremena kraće.

Putnički vlakovi lani kasnili 161.290 minuta

U Hrvatskim željeznicama Putničkom prometu (HŽPP) rekli su nam da je prošle godine vozilo 216.159 vlakova za prijevoz putnika. Od toga je 1368 vlakova kasnilo od 60 do 119 minuta (ukupno 105.773 minute), a 293 vlaka kasnila su više od 120 minuta (ukupno 55.517 minuta). Ukupno je, dakle, kasnio 1661 vlak, a ukupno su kašnjenja trajala 161.290 minuta. Ako bismo to preračunali u dane, ispada da su putnički vlakovi HŽ-a lani zajedno kasnili 112 dana.

HŽ planira uložiti pet milijardi eura za projekte u idućih 10 godina

Najčešći razlozi kašnjenja su, kažu, radovi na dionicama pruge zbog kojih se uvodi zamjenski autobusni prijevoz.

“S obzirom da je prijevozni put cestom, u većini slučajeva dulji nego prugom, dolazi do kašnjenja koja se reflektiraju i na polaske vlakova u nastavku putovanja. Uz to, tijekom radova na dvokolosiječnim prugama promet se odvija jednokolosiječno, što također dovodi do kašnjenja. A zbog stanja infrastrukture, HŽ Infrastruktura uvodi vožnje smanjenom brzinom zbog kojih također dolazi do kašnjenja”, objašnjavaju u HŽPP-u.

Zbog kašnjenja putnicima isplatili 1787 eura

Prošle godine HŽ Putnički promet zaprimio je i pozitivno riješio 162 zahtjeva za povratom troškova zbog kašnjenja vlakova duljih od 120 minuta te za njih isplatio 1.605,30 eura. Pozitivno su riješili i 38 zahtjeva za kašnjenja vlakova od 60 do 119 minuta, a za njih je isplaćeno 182,50 eura.

Projekt skuplji od Pelješkog mosta: Vlakom od Križevaca do Mađarske 160 km/h

Inače, naknade do iznosa od 4 eura prijevoznik nije dužan isplatiti, a putnici nemaju pravo na naknadu ako su o kašnjenju bili obaviješteni prije nego što su kupili kartu ili ako je kašnjenje kraće od 60 minuta. O tome na koji način putnik može podnijeti zahtjev za naknadom troškova zbog kašnjenja vlaka, HŽPP je objavio detaljna uputstva na svojim mrežnim stranicama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.