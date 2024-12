Morate u šoping, a ne znate gdje? Evo koje trgovine danas rade

Podijeli :

Pexels/ilustracija

Prema izmjenama Zakona o trgovini, hrvatski trgovci mogu odabrati samo 16 nedjelja u godini u kojima će raditi.

Net.hr provjerio je kako će trgovine i pekare raditi ove nedjelje.

Trgovine

SPAR – Danas radi više Sparovih i Intersparovih trgovina. OVDJE možete provjeriti je li neka od njih u vašoj blizini.

KONZUM – Radno vrijeme pojedinih Konzumovih poslovnica možete pogledati OVDJE.

LIDL – Neke Lidlove trgovine prvog dana prosinca otvaraju vrata kupcima. Njihov popis možete pogledati OVDJE.

PLODINE – Na OVOJ interaktivnoj karti možete pogledati koje poslovnice rade.

EUROSPIN – Ove nedjelje otvoreno je 13 Eurospinovih trgovina. Točan popis možete pronaći OVDJE.

TOMMY – Šoping možete obaviti i u pojedinim Tommyjevim dućanima. OVDJE pogledajte koji danas rade.

STUDENAC – Ove nedjelje otvorene su brojne poslovnice Studenca. OVDJE možete provjeriti koje su to.

Trgovački centri

Zagreb

CITY CENTER ONE – Zagrebački City Center One East danas ne radi, no zato je West otvoren.

POINT – Trgovački centar Point otvoren je ove nedjelje.

AVENUE MALL – Avenue Mall nije otvoren ove nedjelje.

Split

JOKER – Ove nedjelje radi.

MALL OF SPLIT – Također danas radi.

CITY CENTER ONE – Sve nedjelje u prosincu su radne.

Popis ostalih trgovačkih centara i njihovo radno vrijeme možete pogledati OVDJE.

