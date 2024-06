Radno vrijeme trgovina: Pogledajte gdje danas možete u kupovinu

Podijeli :

Ako danas morate u kupovinu, provjerite rano vrijeme trgovina, šoping-centara i pekarnica. Iako većina ne radi nedjeljom, postoji nekoliko iznimaka koje ipak rade. Ovo je detaljan popis trgovina i šoping-centara koji su otvoreni danas.

Lidl – Rade sljedeće Lidl trgovine: Rijeka – Zamet (Petra Jurčića 2a), Rijeka – Škurinje (Osječka 67a), Otočac (Kralja Zvonimira 4), Gospić (Budačka ulica 22), Split – Mejaši (Vukovarska ulica 190), Sinj (Fra Pavla Vučkovića 17), Zagreb – Dubrava (Avenija Dubrava 33), Zagreb – Oporovečka (Risnjačka 1), Zagreb – Jankomir (Škorpikova 25), Zagreb – Gajnice (Huzjanova 4), Zagreb – Ilica (Ilica 201), Zagreb – Savica (Lastovska 42), Zagreb – Lanište (Ive Robića 4), Osijek – Retfala (J. J. Strossmayera 350), Delnice (Lujzinska cesta 40), Ogulin (Lomošćanska cesta 24), Karlovac – Dubovac (Marmontova aleja 6), Karlovac – Banija (Ante Starčevića 27)

Kaufland – Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.

Konzum – Samo neke prodavaonice će biti otvorene. Detalje možete pronaći OVDJE.

Plodine – Neke će poslovnice biti otvorene, a njihov popis provjerite OVDJE.

Spar i Interspar – Prilagođeno je vrijeme poslovnica Spara i Interspara. Detalje o otvorenim poslovnicama pogledajte OVDJE.

Tommy – Ove nedjelje bit će otvoreno nekoliko trgovina Tommyja, a koje su to saznajte OVDJE.

Studenac – Popis otvorenih poslovnica dostupan je OVDJE.

Ribila – Koje trgovine če raditi danas provjerite OVDJE.

Šoping centri

Ove će nedjelje biti otvoreni Avenue Mall te City Center one West. Neće raditi Arena Centar, City Center one East, City Center one Split, Joker Split, Mall of Split, Mall Osijek te Tower center Rijeka.

Retail parkovi STOP SHOP Čakovec, Daruvar, Đakovo, Ludbreg, Osijek, Velika Gorica, Vinkovci i Vukovar bit će otvoreni u nedjelju te će pojedine trgovine u centrima raditi prema nedjeljnom radnom vremenu. Neće raditi STOP SHOP Našice, Gospić, Pazin, Kaštel Sućurac i Labin. STOP SHOP Valpovo, kao i do sada, tijekom cijele godine neće raditi nedjeljom.

Pekarnice

Dubravica – Radi poslovnica na Autobusnom kolodvoru Zagreb, od 0 do 24, kao i poslovnice u šoping-centrima ako oni rade

Pan-pek – Ove nedjelje rade sljedeće poslovnice: Bukovačka cesta 25, Maksimirska 81a, Folnegovićeva 1a, Ivana Pergošića 7, Malešnica, Selska cesta 90 b, Oktogon, Dugave, Tržnica Kvatrić i Božidara Magovca 3, Mamutica

Mlinar – Neke poslovnice danas rade, a točno koje provjerite OVDJE.

