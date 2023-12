Raspudić nakon sjednice Odbora: “Mi i dalje ne znamo kome je sve HEP platio oglašavanje”

Podijeli :

Saborski Odbor za medije je danas završio bez ikakvih zaključaka, a zastupnik Mosta Nino Raspudić kaže kako nije došlo do formalnog zaključka, ali da je hrvatska javnost puno toga mogla zaključiti.

“Predložili smo točku kojom se Vlada obvezuje da sva državna tijela u toku od 15 dana dostave informaciju o tome kojim medijima i koja sredstva su plaćali za oglašavanje. Vladajući su to odbili, ako i prijedlog da se popravi regulatorni okvir kako se ovakve afere ne bi ponavljale”, rekao je.

Sjednica Odbora za medije: “Tema je – što krijete?”

“Oni su usvojili da Agencija za elektroničke medije (AEM) prikupi te podatke, no to već stoji u zakonu, ali po njihovom izvješću je samo tri posto korisnika dostavilo te podatke. Ostalih 97 posto to ne radi i za njih ne znamo, kao što i ne znamo kome je sve HEP platio oglašavanje. Mi smo im srušili kvorum jer je zastupnik Hrebak otišao negdje”, dodao je.

“Iz ovoga se jasno vidi da oni ne žele da se jasno vidi koliki se novac daje iz državnih tvrtki i kome”, napomenuo je Raspudić.

Njegov kolega Nikola Grmoja je na upit novinara o kupnji Fortenove ponovio da je Pavao Vujnovac gospodar Hrvatske, ali se nada da neće postati apsolutni gospodar zemlje.

SDP-ova Mirela Ahmetović također tvrdi da Vlada ne želi da javnost zna s koliko novaca se financiraju mediji iz javnih sredstava. “Svjedočimo nasilju nad demokracijom u Hrvatskoj jer je učinjeno sve da se onemogući prisustvo na sjednici odbora predstavnicima institucija, a tu mislim na HDN, Europsku federaciju novinara i GONG, ali uspjeli smo ishoditi njihovu nazočnost. Na Odboru se tumačio nekakav paralelan poslovnik Sabora koji postoji samo u glavama HDZ-ovaca gdje oni odlučuju tko ima, a tko nema pravo govoriti. Nismo dozvolili da HDZ upije u ušutkavanju novinarima”, rekla je.

