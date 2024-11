Raspudić: Lex AP je kukavičje jaje, ali predsjednička kandidatkinja Selak Raspudić možda ima rješenje…

Podijeli :

Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić bio je gost Novog dana. S našom Mašenkom Vukadinović je razgovarao o aferi Beroš i predsjedničkim izborima.

“Zanimljivo mi je da nitko u javnosti ne postavlja pitanje gdje je granica političke odgovornosti. U kojoj to zreloj demokratskoj državi predsjednik Vlade ne raspiše izbore nakon što ministar zdravstva završi u zatvoru, optužen da je uzimao mito za nabavu aparata za bolnice? Koliko ministara treba završiti u zatvoru da bi se on zapitao o svojoj političkoj odgovornosti?

Zna li policija kako je USKOK upao u istragu EPPO-a u aferi Beroš-Petrač?

Kod nas su se svi politički i moralni standardi toliko srozali da nitko ne postavlja pitanje zašto Vlada nije pala”, kazao je Raspudić.

“Zabrinjavajuće je to što se dogodilo, ali je dodatno zabrinjavajuće moralno i političko tupilo i apatija gdje više ni ne govorimo o meritumu već se raspravlja o nadležnosti”, dodao je.

Lex AP? “To je jedno kukavičje jaje…”

“Jasno je bilo da je to jedno kukavičje jaje jer je on bio umatan zajedno u zakon sa strožim odredbama za kažnjavanje nasilja nad ženama. Često kada vam žele prodati nešto, zamotaju to u nešto drugo, opće prihvatljivo”, objasnio je Raspudić.

DORH aktivirao Lex AP zbog detalja iz EPPO-ve istrage. A što je s informacijama iz USKOK-a?

“Ova situacija vas sad stavlja pred jednu moralnu dvojbu”, smatra Raspudić te nastavlja: “Naravno da zakone treba poštivati, međutim, kada razmišljate o biti tog zakona, on je jasno donesen s intencijom da bi štitio veće prekršitelje drugih zakona.”

Rješenje za ovu dvojbu, kaže, ima predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić: “Potaknut će raspravu o tome da se povećaju ovlasti predsjednika u smislu da ima veto na zakone u kojima se zadire u ljudska prava i slobode. To bi se moralo dovesti dvotrećinskom raspravom u Saboru.”

“To bi bio osigurač da puka većina ne može donijeti zakon koji ograničava ljudske slobode bez široke većine. Da smo to imali, lex AP ne bi prošao.”

Predsjednički izbori

“Čvrste granice postoje samo kod kandidata koji su na političkom spektru vrlo zaoštreni i ekstremni. To možete vidjeti po kampanji Kekin. Odjednom nema priče o ideologiji, kako je nije bilo ni kod zagrebačkih izbora”, kazao je pa dodao: “Snaga Selak Raspudić je što nije ideološki isključiva, ali isto tako je svjesna šarenila i slojevitosti hrvatskog društva. 90% birača se tu može pronaći i zato bi mogla dobiti Milanovića u drugom krugu.”

