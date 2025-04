Mažar o ostavci Jozić Ileković: Iznenađen sam, drago mi je da je rekla jednu stvar

Podijeli :

Saborski zastupnik HDZ-a i član Odbora za pravovsuđe Nikola Mažar bio je gost N1 Studija uživo.

Mažar kaže da ga je ostavka Aleksandre Jozić Ileković iznenadila. “Nismo znali za ovu situaciju do pisma koje je upućeno Odboru za izbor i imenovanja. Nitko nije očekivao da će predsjednica dati neopozivu ostavku. Žao mi je jer su i ona i članovi Povjerenstva dobili mandat. Drago mi je da smo čuli od nje da nije bilo pritisaka od političara”, govori Mažar.

“Mi moramo biti vrlo oprezni kad se radi o samostalnim i neovisnim tijelima, posebo Povjerenstvu. Možemo mislit što bi bilo da je neki Odbor uzeo ovo na brzinu, a pokazalo se da je nenadležan. Zamislite kakva bi to halabuka bila. Ne mislim da je to bio vrući krumpir”, kaže HDZ-ovac.

Prema njegovim riječima, najbolja reakcija politike je ona koju je istaknula i sama Jozić Ileković, da nije bilo pritisaka iz policije. Kaže da se nada i kako će Povjerenstvo nastaviti kvalitetno raditi svoj posao.

Mažar kaže kako bi Sabor, prije svega Odbor za izbori i imenovanja, na temelju dokaza i činjenica morao razmotriti slučaj i donijeti odluku. “Bilo bi vrlo neozbiljno do mene da kažem tko je u pravu. Mi ne možemo tvrditi je li netko od njih u pravu. Ako ima potrebe, saslušat ćemo ih”, govori.

“Mi dosad nismo imali ovakvu situaciju, da je u Povjerenstvu došlo do narušenih međuljudskih odnosa i da je predsjendica podnijela ostavku. Prvi sam za to da nijedan zakon nije uklesan u kamen i da se ne može mijenjati. Mi smo i posljednjim izmjenama zakona osnažili rad povjerenstva”, kaže Mažar dodajući da su za promjene koje su napravljene stigle i pohvale iz EK-a. Navodi da će vladajuća većina i u budućnosti osnaživati povjerenstvo. “Ne vidim nikakav problem da se sve ono što je potrebno napravi. To je u interesu svih nas, a neka strahuju oni koji trebaju strahovati”, kaže.

