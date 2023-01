Razočaranje u gradovima: “Žele stvoriti uvjete za privatizaciju vodoopskrbe!”

Podijeli :

Izvor: N1

Ustavni sud donio je odluku kojom odbacuje prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o vodnim uslugama s Ustavom RH, koje mu je prošle godine uputilo dvadesetak gradova i općina. Podsjetimo, početkom 2022. godine na snagu je stupila Vladina Uredba o uslužnim područjima kojom će se znatno smanjiti broj isporučitelja vodnih usluga. Zbog navedenog spajanja, više jedinica lokalne samouprave od Prevlake pa sve do Vukovara, digli su ustavnu tužbu, a zatim je Ustavni sud lani u ožujku donio rješenje kojim je Uredbu uputio na ispitivanje ustavnosti i zakonitosti te je privremeno obustavio njenu primjenu. Sada je odbio tužbe svih gradova i općina i ocijenio ih kao neosnovane te riješio da je sporni Zakon o vodnim uslugama – u skladu s Ustavom.

Pri predlaganju zakona iz resornog Ministarstva gospodarstva tvrdili su da će dokumentima kojima se smanjuje broj uslužnih područja u idućih 10 godina omogućiti investicije vrijedne 58 milijardi kuna, no gradonačelnici i načelnici općina pribojavali su se da će ovaj zakon i iz njega proistekla Uredba o uslužnim područjima u konačnici značiti lošiju opskrbu i višu cijenu vode za građane na njihovu području.

Također lokalni čelnici kažu kako pri donošenju zakona i uredbe nisu uzete u obzir njihove posebnosti poput opskrbe vodom sela i zaselaka te već pokrenute inicijative ili investicije koje bi trebale osigurati bolju i veću isporuku vode i tamo gdje to nije nužno isplativo. Podsjećaju da su upozoravali da je Vlada predvidjela prijenos imovine gradova i općina na veća vodoopskrba poduzeća u okviru čega bi oni mogli izgubiti utjecaj na vodoopskrbu na svojim područjima, i to bez ikakve naknade. Na povredi prava vlasništva temelje se i zahtjevi lokalnih čelnika Ustavnom sudu, od kojeg traže i da se do konačne odluke privremeno obustave pripajanja koja bi se trebala dogoditi do 8. srpnja. Lokalne čelnike smetalo je i to što općinska i gradska vijeća neće moći odlučivati o vlastitoj imovini i životno važnim projektima poput širenja vodovodne mreže.

“Znamo kako je biti zadnja rupa na svirali”

No Ustavni sud na sjednici održanoj 20. prosinca odlučio je da ne prihvaćaju prijedloge jedinica lokalne samouprave za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom te da odbacuje prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom.

“Mi u Svetoj Nedelji cijelo smo ovo vrijeme pod zagrebačkim ViO-om i jako dobro znamo kako je to biti zadnja rupa na svirali. Ne želimo to i drugim sredinama iz zagrebačkog prstena”, kaže gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, jednog od gradova koji su podnijeli prijedlog za ocjenu ustavnosti. Ističe da nema ništa protiv okrupnjavanja, no smatra da ono samo po sebi ne može popraviti stanje u vodoopskrbi. Da je rješenje u mastodontima, zagrebački ViO već bi sad pružao vrhunsku, a ne skupu i lošu uslugu.”Pritom nisu ništa povukli iz EU fondova, u dvije godine metar vodovoda postavili, što govori puno o efikasnosti takvih velikih sustava”.

Kaže da mu je žao ljudi koji nisu kročili iz svojeg ureda, kroje jedincima lokalne samouprave sudbinu po pitanju vode i crtaju uslužna područja kao naivnu umjetnost umjesto da izađu na teren i shvate pravu sliku. Dodao je da su u najavi još neka poskupljenja te da će se konzultirati s odvjetnicima i po njihovom savjetu reagirati.

Gradonačelnik Križevaca Mario Rajn kaže da neće ulaziti u pravne dileme oko odluke Ustavnog suda te da će o tome će sud dati odvjetnici., No, dodaje da je vrlo simptomatično da su dva suca imali izdvojeno mišljenje kojim su u potpunosti prokazali odluku Ustavnog suda koja je u svojoj suštini politička i da je on ne može drugačije tumačiti.

“Koga zapravo štiti Ustavni sud?”

“Ako jedinice lokalne samouprave i njihovi građani ne mogu u potpunosti upravljati resursima na svom području, a to odluka Ustavnog suda sugerira, pritom je voda najvažniji resurs koji nam pripada, onda je pitanje koga zapravo štiti Ustavni sud, građane ili vladajuću politiku. Posebno boli činjenica što je Ustavni sud koji bi trebao tumačiti Ustav propustio zaštititi građane s obzirom na to da je samostalnost lokalnih jedinica samouprave ustavna kategorija. Ako Ustavni sud samo ide niz dlaku politici, onda nam on kao tijelo koje odlučuje o našim sudbinama nije ni potreban, jer očito sve što Vlada predloži je ustavno, premda se time grubo krše naša ustavom zajamčena prava”, kaže Rajn.

“Ovakvom odlukom, i Vlade RH i Ustavnog suda mi kao grad Križevci dolazimo u iznimno tešku situaciju”, ističe gradonačelnik Križevaca Mario Rajn. Kaže da ih Vlada doslovno prisiljava da provedu ovu odluku na Gradskom vijeću i tako izdaju interese Križevaca i njegovih građana. “Ako to ne napravimo, onda postoji prijetnja da nam se obustave svi projekti u vodoopskrbi i time onemogućava da našim građanima pružimo pitku vodu, čime opet izdajemo interese građana. Dakle, sva odgovornost za izdaju interesa građana je na nama, a Vlada se iz svega izuzima, istovremeno donoseći odluke kojima nas prisiljava na kapitulaciju. To podsjeća na neka bivša vremena prisilne kolektivizacije i nacionalizacije, gdje se jednim potezom pera oduzima vlasništvo i imovina”, kaže Rajn.

“Ovo je borba građana protiv sustava”

Kaže da se ne može oteti dojmu da se ovakvim okrupnjivanjem žele stvoriti uvjeti da se u dogledno vrijeme vodoopskrba privatizira. “Dakle da naš izvorni resurs, voda, koja je vlasništvo građana Republike Hrvatske, da u koncesiju i privatne ruke što ne bi bio prvi slučaj u Europi, postoje primjeri iz velikih europskih gradova popust Berlina ili primjera Grčke. Pa su onda ti gradovi natrag otkupljivali vodoopskrbu plaćajući daleko veću cijenu nego kad su prodavali”, kaže Rajn. Dodao je da su i Berlin i Grčka uvidjeli da praksa davanja vode u privatne ruke nije dobra za građane. “Bojim se da se ovime upravo to želi postići, ne znam tko će imati od toga interesa, ali znam da građani neće, pa tako ni građani Križevaca”.

Rekao je da su čelnicima lokalnih jedinica ostale na raspolaganju peticije, prosvjedi i građanski neposluh. “Sve su opcije na stolu, ali to prvenstveno ovisi o svima nama: jesmo li se spremni boriti za našu imovinu i protiv ignoriranja državne vlasti kojoj svi plaćamo poreze”, kaže gradonačelnik Križevaca.

Naglašava kako nisu odustali od toga da Vodne usluge ostanu samostalni isporučitelj. “Ali, država je gluha na naše opravdane zahtjeve, a sada joj je vjetar u leđa dao i Ustavni sud. Država šalje poruku da može što hoće, neovisno o tome je li to u interesu njezinih građana. E pa gospodo, i mi vama šaljemo poruku da se ne slažemo s vašim odlukama i da će Križevci zapamtiti kako ste nas ponizili. Razmišljajte o tome na sljedećim izborima”, kaže Rajn.

Za kraj je naglasio da mu je interes Križevaca na prvom mjestu, ali da se na ovaj način želi obratiti i drugim građanima Republike Hrvatske koji ovom odlukom nisu izravno pogođeni.

“Već sutra u njihovom gradu ili općini može doći do ovakve uzurpacije i nerazumijevanja, zato je bitno da pokažemo solidarnost sa svima koji se nalaze u ovakvoj situaciji”, rekao je gradonačelnik Križevaca Mario Rajn.

