Vojni analitičar istaknuo dvije političarke zbog NSATU misije: “Bilo je glasova razuma”

Podijeli :

Vojni analitičar Goran Redžepović gostovao je u N1 studiju kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao situaciju u Ukrajini i NATO misiju NSATU.

Redžepović je upitan i o izjavi predsjedničkog kandidata HDZ-a, Dragana Primorca, da bi vojni vrh trebao otkazati poslušnost predsjedniku i vrhovnom zapovjedniku.

“Teško je reći je li to opasno jer nema ikakvog učinka… To je nepoštivanje ustavne pozicije vojnika i generala. To je nekorektno, ali ne bih rekao da je opasno, no neprimjereno je za demokratske procese da se vojska uvlači u političku kampanju”, rekao je.

“Vojnici izvršavaju svoje zapovijedi i postupaju prema njima i ne bih rekao da ih ovi prijepori oko NATO misije ponižavaju. Ovo je iznijelo na vidjelo jad i bijedu naše obrambene politike. Vojnici se s tim dobro nose, no ponašanje aktera i institucija je ispod svake razine i to je naš osnovni problem i oko toga se trebamo zabrinuti”, dodao je.

Glasovi razuma

Napominje da se o misiji uopće nije trebalo diskutirati. “Da, Hrvatska treba pomagati Ukrajini, NSATU misija je jedan od oblika pomoći i naši časnici trebaju sudjelovati u tome ne samo zbog obaveza nego i da uče nešto. No cijeli proces se nije sveo na misiju nego se polemika vodila oko odnosa dva čovjeka i obrani njihovih stavova. Nit je Milanović Putinov čovjek, a zabranio je da se idu u misiju da kontrira Plenkoviću, niti su premijer i HDZ organizirali raspravu o suštini misije da dobiju dvotrećinsku većinu, nego je rasprava išla na to da se difamira persona predsjednika RH”, naveo je.

Drugi čovjek NATO-a: Na neke pozicije u NSATU-u moguće je imenovati i civile, ali to je prije izuzetak nego pravilo

“Bilo je nekoliko glasova razuma, poput Ivane Kekin ili Marije Selak Raspudić, no to nije bilo na dnevnom redu. Nastup naših saborskih zastupnika pred zamjenikom glavnog tajnika NATO-a bio je podanički, provincijalan, na momente i primitivan, ispod svake razine., To se ne radi tako vani, kada razgovarate s nekim takvim ispred vas ne stoji natpis SDP ili HDZ nego Hrvatska i ne možete njemu tužakati neke lokalne probleme, to se rješava doma”, naveo je Redžepović.

Smatra da Milanović nema nikakve osnove tvrditi da je NSATU misija ulazak u rat. “NSATU misija je formalizacija poslova koja se rade u okviru Rammstein grupe i treba napraviti da pomoć Ukrajini bude planska i organizirana. To nema veze s ulaskom Hrvatske u rat, to da će hrvatski vojnici ginuti, to su gluposti i čisto bildanje nekakvog kaosa”, rekao je.

Časnici u Ukrajini

O ljudima za vezu koji se nalaze u Kijevu, kaže da su to povremeni odnosi i da su takve osobe bile i u Hrvatskoj za vrijeme rata, no te zemlje nisu bile uključene u rat. “To nema veze s uvlačenjem NATO-a i Hrvatske u ovaj sukob, povremeni odlasci ljudi tamo je pitanje koordinacije. Čak i logističke funkcije prestaju na poljsko-ukrajinskoj granici jer NATO radi do granice saveza”, istaknuo je.

O isključivo humanitarnoj pomoći Ukrajini, Redžepović kaže da onda ne sudjelujemo u procesu. “To je podrška, ali onda nisi dio procesa nego samo pomažeš. Ako šalješ časnike onda si dio procesa i možeš utjecati na taj proces i učiti, što će nama biti od velike koristi”, rekao je.

Dodao je da je šteta više za nas nego za NATO da nismo u toj misiji. “Vojnik da bi održao svoje sposobnosti mora biti što bliže operacijama. ne možete sve trenirati na papiru ili na vježbama. Tu se uči i tu bi naši dečki učili, to se ne može kupiti u nekoj školi”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.