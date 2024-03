Relković: Neodlučni će stati pred listić i pogledati neka imena. Ta imena će odlučiti

Podijeli :

Gost Novog dana kod Mašenke Vukadinović bio je politički analitičar i savjetnik stranke Centar Ivica Relković.

U ponoć je istekao rok do kojeg su političke stranke, koalicije i birači mogli Državnom izbornom povjerenstvu predati kandidacijske liste i kandidature za parlamentarne izbore koji će se održati 17. travnja. Danas poslijepodne bit će objavljene sve izborne liste, nakon čega počinje službena izborna promidžba i trajat će do 15. travnja u ponoć.

Borba znači počinje, ponajviše za one neodlučne i “uspavane”.

“Za bilo kakvu mobilizaciju trebate jake priče u javnosti. Prije mjesec dana bilo je gotovo nemoguće govoriti da itko osim HDZ-a dođe do 76 ruku, do pobjede. U takvoj kampanji. U jakoj priči glasači tzv. trećih puteva mogu i do 10, 15 posto, s jedne strane tu spada dio apstinenata”, rekao je Relković.

“Jer kad nema jake priče, dio glasača se ne pojavljuje”, dodao je.

Jaka priča može biti i poptuni fake. Žestoki populizam. “Imali smo Most kao jaku priču – nećemo s nijednima ni drugima. Jaka priča je bio i Mislav Kolakušić u utrci za Europski parlament. On je tu priču prodao. Podržava li tih 7-8 posto birača njega i danas je skroz nebitno”, rekao je Relković.

Kaže da ovaj puta “trećeg nema” jer su se pojavili kandidati, ljudi iz raznih struktura. Bitni će biti oni birači koji su neodlučni do samog dolaska na biračko mjesto.

“Oni recimo imaju nekoga pa vide da im je opcija na pragu prelaska, počnu razmišljati što su rekli, hoće li onda lijevo ili desno njiohovi glasovi, hoće li propasti. Tako razmišljaju neopredjeljeni do zadnejg dana. Doći će, stat će pred listić kakav se inače ne mjeri anketama i pogledati neka imena. Ta imena će presuditi”, rekao je Relković.

