Repecki o Hanfi: Ovaj potez pokazuje da oni nisu neovisni na način na koji bi trebali biti

Novinar Forbesa Marko Repecki bio je gost Newsrooma u kojem je s našim Domagojem Novokmetom razgovarao o novom-starom čelniku Hanfe Anti Žigmanu, ali i sigurnosti u samoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

“Vidjeli smo puno problema, čak i ovaj uz informatičku sigurnost gdje je provaljeno u sustav Hanfe. To pokazuje da tamo očito nije sve kako bi trebalo biti. Bilo je više spornih poteza i odluka, možemo se prisjetiti situacije s mirovinskim fondom gdje su potpuno nevjerojatno pokrenuli nadzor nad tim fondom jer su odlučili da neće sudjelovati u tansakciji vezanoj za Fortenovu. To je potpuno nevjerojatan potez. Radi se o potezu koji pokazuje da oni nisu neovisni na način na koji bi trebali biti. To je institucija koja bi trebala neovisno djelovati iako ih bira Sabor. Niti imaju obvezu niti su osjećali potrebu pojaviti se pred saborskim odborom kako bi predstavili što namjeravaju raditi sljedećih šest godina. To pokazuje da njih postavlja premijer Andrej Plenković i jedino njemu odgovaraju i moraju djelovati u skladu s onim što on zahtjeva”, rekao je novinar Forbesa Marko Repecki.

Rekao je da se Hanfa treba baviti time rade li tržište kapitala, fondovi i brokerske kuće u skladu sa zakonom, a ne onim čime se bave i koje su njihove poslovne odluke.

“Ne bih krivnju svaljivao na Hanfu i Antu Žigmana, Vlada je predložila zakon. Tu nije njegova odgovornost, ali kod alternativnih fondova oni imaju još manju mogućnost kontrole. Mislim da se radi o jednom dijelu novca iz fondova koji se želi usmjeriti u taj fond koji bi onda funkcionirao bez potrebne kontrole i to bi moglo služiti kao bankomat vladajućima gdje će oni sasvim legalno raditi takve operacije. Žele legalizirati neke stvari koje su se u prošlosti već u mirovinskim fondovima i događale”, kazao je.

Repecki kaže da je teško povjerovati da oni unutar HNB-a ne razmjenjuju informacije.

“To su situacije koje su nedopustive. Kod nas je tržište kapitala još uvijek relativno mlado pa nije bila riješena regulativa”, kazao je, a dotaknuo se i prijateljstva Ante Žigmana s Martinom Dalić.

“Martina Dalić je jedna od najmoćnijih osoba u Hrvatskoj iz financijskog sektora. Jasno je da se radi o vrlo utjecajnoj osobi i da Žigmanu kumstvo i prijateljstvo s osobom na takvoj poziciji jako dobro dođe u razvoju karijere. U konačnici, kao što vidimo, i njegova supruga sad radi u Podravki”, rekao je.

Za kraj navodi da se pojavila zanimljiva inicijativa vezana za razvoj tržišta i kapitala, a njihovi prijedlozi idu u zanimljivom smjeru.

“Postoji cijela studija s nekoliko prijedloga. Hanfa ima okvir po kojem može djelovati, njihov glavni i jedini problem je politički utjecaj. Vidimo kao se biraju čelni ljudi. Kad bi na čelu bila dobvoljno jaka osoba koja bi se mogla riješiti političkog utjecaja, to bi bio veliki korak”, zaključio je.

