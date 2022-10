“Prije svega, mislim da moram čestitati svim kanididatima Hrvatskog narodnog sabora koji su se natjecali i dobili uvjerljivu podšrku na svim razinama, ali vidimo i s našom kandidatkinjom za Predsjendištvo (Borjanom Krišto)”, rekao je Ressler.

“Nažalost i ovog puta došlo je do, kao što smo upozoravali ovdje u EP-u, do jednog otovrenog izbornog inženjeringa. Željko Komšić izabran je glasovima nehrvata, to se jasno vidi po rezultatima. Mislim da je za nas ključno i to je bio cilj pa i hrvatske vanjske politike, diplomacije koja je pokušavala svim našim međunarodnim partnerima objasniti probleme koji posotje u BiH, tiču se izbornog zakona, ali i upozoriti na opasnost da se nakon izbora unutar Doma naroda moglo dogoditi da se Hrvati izbace kao politički faktor. To bi za nas bilo pogubno i to bi značilo da su ovi izbori bitni za osptojnost hrvatskog naroda i stabilnosti cijele zemlje”, dodao je.

Ressler smatra da “možemo biti zadovoljni mobilizacijom hrvatskog korpusa koji, nažalost, nema mogućnost pluralizma koju imaju drugi narodi”.

“I to jasno utjecalo na rezulatete, ali ne momžemo govoriti o izborima bez da uzmemo u obzir odluku visokog predstavnika Christiana Schmidta koja će osigurati da se Hrvate više ne može izbaciti iz igre u formiranju vlasti”, komentirao je Ressler.

Desni politički spektar u Hrvotaskoj poteze Schmidta naziva kamilicom, a predsjednik Zoran Milanović misli da je ovo za Hrvate samo preživljavanje, “ali da su izbjegli smrtnu kaznu”.

“Žao mi je zbog takvih izajva, to je jedan nastavak neodgovornih politika, politiziranja na ovako važnoj temi koja mora biti nacionalna tema, strateška tema i zato mi se čini da u ovom trenuktu, bez obzira što se slažem da treba izbjeći eurforiju, teški trenuci i pregovori su ispred nas. Neće se magično odlukom visokom predstavnika riješiti svi problemi. Puno se treba raditi, ali je tužno da s takvim neodogovnorim izajvama dolazimo u situaciju da i u ovako važnom trenutku ne možemo prepoznati sve ono dobro što je napravljeno i da je, objektivno govoreći, ovo zanačajan uspjeh i Vlade Andreja Plenkovića i svih koji su sujdelovali da se svim razinama objasni koji je problem, koja je najveća opasnost koja se valjala iza izbora, ali jasno da nećemo stati, nego raditi i dalje, nastaviti na tome da BiH ima europsku budućnsot, da se uvažavaju prava sva tri konstitutivna naroda bez čega nema dugoročne stabilnosti. Moramo zajedno nastaviti raditi da se više ovakva preglasavanja ne mogu dogoditi niti na razini Predsjedništva”, komentirao je Ressler.

Što na odluku Schmidta kaže Europski parlament?

“Ne postoji službeni stav Parlamenta, stajališta zastupnika se poprilično razlikuju, ovisno iz kojeg kluba dolaze. Moje je čvrsto uvjerenje i to ću nastaviti govoriti u Parlamentu je da ćemo nastaviti objašnjaviti situaciju koja je kompleksna. S ovom odlukom visokog predstavnika nismo dobili nešto novo na što Hrvati nisu imali pravo, upravo suprotno uspotavili smo jasne temelje, ono što je bilo poljuljano, da sva tri konstitutivna naroda moraju biti uključena, na taj način jedino je moguće ostvariti stabilnost zemlje i pogrešnim mi se čine napadi koji dolaze od dijela zastupnika na odluku Schmidta. Mislim da cijeli EP mora podržati instituciju i odluku visokog predstavnika. Pogotovo u situaciji gdje je disfunkcionalnost u BiH počela biti opasna za stabilnost zemlje i drago mi je da je dominantno prepoznato da stabilne BiH ne može biti bez uvažavanja sva tri konstitutivna naroda”, rekao je Ressler.

