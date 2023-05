Ribić: Hrvatima nije sjelo da treba štrajkati

Podijeli :

Vilim Ribić, bivši sindikalni lider i sada član Socijaldemokrata, gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao situaciju s radničkim pravima u Hrvatskoj.

“Sindikati moraju štiti univerzalna ljudska prava”, rekao je Vilim Ribić i dodao: “Svi ti radnici moraju biti dio sindikalne brige, Vlade tu uvijek jako kasne, a poslodavce uglavnom nije briga.”

Prokomentirao je izjavu građanina koju je dao za N1 rekavši da živi jako dobro i da mu svi ti štrajkovi nisu jasni. Ribić smatra da je to jedini ispravni, demokratski put.

“Ovaj gospodin koji kaže da se dobro živi, zašto bismo štrajkali – to je slika mentalnog stanja koja Hrvatsku prati dugo vremena. Štrajkovi nisu revolucije, oni su sastavni dio ustavnog poretka u cijelom civiliziranom svijetu. Ne štrajka se samo tamo gdje nema sloboda”, rekao je Ribić i dodao:

“Jedino se ne štrajka u Hrvatskoj zahvaljujući ovom mentalnom stanju, u cijelom svijetu su štrajkovi. Hrvati su jako borbeni. Posljednjih 30 do 40 godina to pokazuje, ali borba je bila usmjerena uglavnom na nacionalna pitanja. Ljudi imaju u dobroj mjeri riješena bazična prava, ali su ona uvezena, nisu se ljudi izborili za to. Diljem svijeta se štrajka, u Hrvatskoj to nije sjelo, hrvatskom narodu to nije sjelo, ali morat će. Valjda će ljudi shvatiti da nema drugog puta.”