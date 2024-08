Rimac: Raskol Domovinskog pregovora je neminovan, razdvojit će se na dvije stranke

Podijeli :

Profesor Ivan Rimac bio je gost Anke BIlić Keserović u N1 Studiju uživo. Komentirao je situaciju u Domovinskom pokretu uoči stranačkih izbora koji će se održati u subotu. On smatra da je raspad ove stranke sasvim izgledan.

Rimac kaže kako misli da je raskol DP-a neminovan. “Ovo je jedna od prljavijih kampanja u posljednjem desetljeću. Koja god struja pobijedila, predviđam da će se DP razdvojiti na dvije stranke. Ona struja koja izgubi će osnovati novu stranku. To je čest slučaj sa strankama na krajnjoj desnici. I unutar ove stranke već je dolazilo do takvih raskola ili barem odcjepljivanja jednog manjeg dijela vodstva u manje stranke”, kaže.

Na pitanje možemo li očekivati kaos na izbornom saboru stranke u subotu, Rimac kaže kako je to moguće. “Hoće li oni biti udaljeni iz dvorane u kojoj će biti sabor ili će biti nešto drugo, to je gotovo irelevantno. Pitanje je samo tko će odnijeti pobjedu i nastaviti biti koalicijski partner HDZ-a, iako je pitanje koliko dugo”, kaže.

Struja Marija Radića zatražila je promatrače i najavila da očekuje krađu glasova. Profesor Rimac smatra da bi bilo idealno da su napravili komisiju s članovima iz oba tabora i da se glasovi prebroje uz kontrolu i jednih i drugih. “Promatrači su već u lošijem položaju, ali i to je bolje nego bez promatrača. Hoće li to usporiti početak sabora, to ćemo vidjeti. Unutar stranaka, često nisu jasno definirane procedure u ovakvim situacijama”, govori profesor.

Predsjednički izbori

Predsjednik Republike Zoran Milanović poslao je danas poruku i svom protukandidatu Draganu Primorcu.

Od Primorca zasad nismo vidjeli mnogo, kaže Rimac. Najava njegove kandidature prije ljeta je bila promašena tajmingom, a to koliko su ga glasači percipirali kao HDZ-ovog kandidata… “Tek sada, s otvaranjem pretkampanje će krenuti neka razmjena poruka glasačima ili nešto slično. Milanović ima aktivnu ulogu, mnogo je rječitiji oko ovlasti predsjednika, a za Primorca moramo tek vidjeti. Ako ne bude nastupao on nego stranačko vodstvo, to će ga poklopiti kao kandidata za predsjednika i bit će veliki problem objasniti glasačima u kakvoj će on ulozi biti ako dobije izbore”, objašnjava Rimac.

“Domovinski pokret neće imati nikakvu ulogu predsjedničkim izborima, bez obzira kako se postavili. Njihov doprinos kampanji će biti minimalan, rejting im je pao zbog svađa i zbog ulaska u vlast s HDZ-om, broj glasača koji bi slijedio nekakve poruke iz DP-a bi bio relativno mali.

Uloga Marija Radića u DP-u

Mario Radić dosad je slovio kao šef DP-a iz sjene. Na pitanje je li pogriješio što nije preuzeo stranku kad je otišao Miroslav Škoro, Rimac kaže: “Penava nije Miroslav Škoro, on se neće ostaviti politike i vratiti se u svoj raniji biznis. Za razliku od Marija Radića, koji je cijelo vrijeme u nekom sukobu uloga u kojem nikad nije htio ostaviti svoje poslovne interese i potpuno se posvetiti politici niti se posvetiti poslu, a odreći se politike. U tom dvojnom interesu je počeo gubiti u politici. Činilo se da će biti mnogo važniji, osobito kad je bio glavni pregovarač s HDZ-om, ali pokazalo se da mu je to bila zadnja važnija uloga.”

HDZ se drži po strani. Koliko im odgovara ovakva situacija? “HDZ ne sjedi skrštenih ruku. Oni neće ugroziti svoju većinu u Saboru dok god su u koaliciji s DP-om. Oni prate sve izlaske iz pojedinih stranaka i broje koliko bi im kandidata bez diktata stranaka moglo biti na raspolaganju… Zasad je to u fazi čekanja, da vide koliko će zastupnika DP-a otići na jednu ili drugu stranu i da počnu računati s koalicijskim partnerima koji bi imali znatno manju težinu nego DP.”

“Jedan po jedan, postoje usluge koje HDZ može napraviti lokalnoj vlasti za neku stranku i sigurno HDZ u takvom odnosu može raditi ustupke lokalno, a inzistirati da se ne prave problemi nacionalnoj politici HDZ-a. Plenković će kad-tad pokušati napraviti neki drugi sastav partnera u Saboru, a da zaobiđe one koji su stvarali probleme u kreiranju nacionalne politike”, govori.

Win-win situacija za HDZ

Rimac kaže kako je sudbina svih stranaka koje su ulazile u koaliciju s HDZ-om dosad bila gotovo identična, ali je Mario Radić tijekom pregovora spriječio da se pregovara samo s dijelom zastupnika. “Sada je win-win situacija za HDZ. Ako se DP raskoli, imaju na izbor jednog od tih partnera, uz uvjet da prihvate i ostale koji će podržati većinu. Činjenica je da su se oni utopili u politiku HDZ-a jer su dobili nevažna ministarstva, bez realnog utjecaja na životne tokove”, kaže.

“Problem svih desnih stranaka, pogotovo tih koje su se cijepale, je to što u jednom trenutku mogu zadobiti pažnju HDZ-a, a li nakon toga uglavnom tonu ili nestaju s političke scene. To će se dogoditi i ovaj put, pogotovo ako se stranka raskoli. Ako se ne raskoli, to je isto moguće, ali nešto sporije”, navodi profesor.

Izbori u SDP-u

Rimac kaže da je teško reći može li netko ugroziti Sinišu Hajdaša Dončića “Sve vodi prema izbornom procesu kakav je bio kad je Milanović dolazio na vlast. Ne očekujem da će se stranka unisono prikloniti jednom. U prvom redu jer mislim da ovaj niz dosadašnjih kandidata koji je vodio stranku sada prestaje i ovi izbori će biti odlučivanje o političkom programu, a ne tko koga smatra nepoželjnim”, kaže.

Glasačko tijelo SDP-a je vrlo staro, upozorava profesor Rimac. “Ključ je sada otvoriti nove teme i privući mlađe glasače. Dio njih je pobjegao u Možemo i Možemo je utjecao na to da SDP izgubi još više glasača koji su bili usmjereni da ne glasaju za HDZ. Sada, ili će SDP prepustiti mlade Možemo ili će pokušati zadobiti njihovo povjerenje nekim realnim programima koji će ići tragom poboljšanja života građana”, kaže.

