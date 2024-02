Rimac se dopisivala i s tužiteljicom iz afere sa sumnjivom dodjelom stana u Kninu. Evo što je sada učinio DORH

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Iz Državnog odvjetništva oglasili su se o porukama pronađenima u mobitelu Josipe Rimac iz kojih proizlazi da je komunicirala i sa Snježanom Bajan, zamjenicom u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Zajedno su bile upletene u aferu s dodjelom stana Rimčevima u Kninu.

Snježana Bajan je, kako je ranije objavljeno, analizirala u ime DORH-a dodjelu dodatnog stana u Kninu ondašnjem suprugu Josipe Rimac. Zbog toga je, poznato je, pravomoćno osuđena Anna Marija Radić, prijateljica Josipe Rimac, koja je tada bila ravnateljica Uprave za područja od posebne države skrbi. Proglašena je krivom zbog pogodovanja ondašnjem suprugu Josipe Rimac Danijelu Rimacu, te osuđena na godinu dana zatvora. Mora vratiti i oko pola milijuna kuna, odnosno nešto više od 73 tisuće eura jer je za toliki iznos, prema pravomoćnoj presudi, oštećena država budući da je Rimac dobio stan na koji nije imao pravo.

Zanimljivo je da je upravo Bajan odobrila dodatno stambeno zbrinjavanja Rimca u državnom stanu. Tijekom suđenja je tvrdila da je samo provjeravala ima li Danijel Rimac pravo na stambeno zabrinjavanje, dok detalje ugovora, kao ni samo nekretninu nije kontrolirala.

Josipa Rimac i Snježana Bajan spominjale su u porukama “AMR” (Anna Mariju Radić op.a.), te komentirale da postupka protiv nje nije trebalo ni biti. Pronađene su njihove poruke iz ljeta 2018. kada je Anna Marija Radić već bila nepravomoćno osuđena.

Zašto je samo AMR kažnjena?

Ova je priča dodatno zanimljiva jer je USKOK na početku afere sumnjičio i samu Josipu Rimac i njezina supruga za nezakonito dobivanje stana. Kasnije će optužbe protiv njih biti odbačene. Na sudu je završila samo Anna Marija Radić.

Ona je istražiteljima opisala kako je “dobila preporuku kojom se tražilo da riješi stambeno pitanje obitelji Josipe Rimac”. Zatim je objašnjavala kako je to u ono vrijeme bilo uobičajeno, te kako nije bilo ničeg spornog u tome što je država darovala stan Danijelu Rimcu. On ima status hrvatskog branitelja pa je imao pravo na stambeno zbrinjavanje. Međutim, po zakonu mu je pripadao tek onaj stan u kojem je do tada s obitelji živio. Radilo se o stanu od 128 kvadrata kojeg je tročlana obitelj Rimac koristila.

Dakle, prema pravomoćnoj presudi, uz pomoć Anne Marije Radić, Danijel Rimac dobiva još dvije etaže u istoj zgradi – u Meštrovićevoj ulici 10 u Kninu. Na to, zaključio je Županijski sud u Zagrebu, nije imao pravo.

Je li i Rimac trebala odgovarati?

Tijekom procesa utvrđeno je da je Anna Marija Radić tadašnja ravnateljica u Ministarstvu zatražila od svojih službenica u kninskom uredu da naprave ugovor iz kojeg se ne bi vidjelo da Danijel Rimac dobiva tri različite nekretnine, već samo jednu jedinu, što mu je zakon dozvoljavao.

Tijekom suđenja se prijateljica Josipe Rimac pravdala činjenicom da je upravo Snježana Bajan, čije su poruke sada objavljene, u ime državnog odvjetništva odobrila dodjelu dodatnog stana. Podsjećala je suce da je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku potvrdilo nacrt ugovora za Danijela Rimaca.

Što je poduzelo državno odvjetništvo?

Iz Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku sada potvrđuju da su na ovaj slučaj doista i reagirali. Podsjećaju, međutim, da USKOK nije sumnjao u odgovornost zamjenice Bajan, budući da ni ona ni Josipa Rimac nisu bile optužene.

Ipak, šibenska županijska državna odvjetnica je nakon saznanja za komunikaciju Bajan-Rimac analizirala njihov sadržaj, te utvrdila da je dio te komunikacije, koji se odnosi na kazneni postupak protiv Anna Marije Radić, bio neprimjeren.

“Iako su se ostvarila obilježja stegovnog djela nastupila je zastara pokretanja stegovnog postupka. Županijska državna odvjetnica je u odnosu na dio komunikacije iz kasnijeg razdoblja, ocijenila da je ponašanje zamjenice općinske državne odvjetnice također bilo neprimjerno. Uzela ga je u obzir prilikom ocjenjivanja obnašanja državnoodvjetničke dužnosti i smanjila joj ocjenu”, navode iz državnog odvjetništva.

Pregledani svi spisi Snježane Bajan

Dodaju da je DORH u slučaju Anne Marije Radić pregledao i 676 spisa zamjenice Bajan.

“Utvrđeno je da je zamjenica u pregledanim predmetima postupala na jednoobrazan način, sukladno zakonskim odredbama. Pregledani spisi odnose se na davanje mišljenja na ugovore koji se odnose na stanove dodijeljene hrvatskim braniteljima na temelju rješenja donesenih po Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom, Uredbe o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republika Hrvatske na područjima posebne državne skrbi. Stanovi su dodjeljivani i članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata temeljem uredbe o darovanju stanova i kuća na području posebne državne skrbi, koja se odnosila i na pripadnike HVO-a. Dio stanova darovan je i u svrhu stambenog zbrinjavanja temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi”, pojašnjavaju iz Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku.

