Roditelji u brizi, nema pedijatara: “Nezadovoljni smo, strah nas je…”

Podijeli :

Možda smo problem helikoptera konačno riješili, ali jednako ozbiljan problem nedostatka liječnika postaje sve gori i gori. U Zadarskom domu zdravlja troje je pedijatara dalo otkaze, ostao je samo jeda njihov umirovljeni kolega koji radi honorarno.

Roditelji zadarskih mališana strahuju tko će brinuti za zdravlje njihove djece. Blizanci jednog para na sreću imaju pedijatricu, no strahuju da i ona ne da otkaz.

Roditelji na mukama jer nema pedijatara, HZZO im odgovorio što mogu napraviti Marić: HZZO želi tinejdžerima naplaćivati 43 eura za hipoglikemiju HZZO obrisao 106.000 osiguranika. Još ih je 127.000 više od broja stanovnika!

“Nezadovoljni smo. Strah nas je da ćemo morati ići kod privatnika cijelo vrijeme tako da se nadamo da će se nekako situacija razriješiti”, kažu Barbara i Sebastijan, roditelji blizanaca.

U posljednje su vrijeme iz zadarskog doma zdravlja otišle tri pedijatrice – među njima i ona Mateovog mališana.

“Imam pedijatra, ali dala je otkaz HZZO-u prije možda mjesec dana. Evo ne znam šta ćemo, vidit ćemo dalje”, rekao je otac Mateo.

U zadarskom domu zdravlja danas nisu bili raspoloženi za izjavu. Ravnateljica Renata Bek uputila je da izjavu tražimo od županije. I jesmo, a tamo ne kriju da imaju problema – a roditelje uvjeravaju da će sva djeca imati pedijatra i unatoč manjku.

“Svjesni smo da roditelji moraju negdje upisati svoju djecu i evo mi ćemo se potruditi i garantiram da će sva djeca biti upisana i imati zdravstvenu skrb”, izjavio je dr. Marko Kolega, županijski pročelnik za zdravstvo.

Garantira im to i HZZO, ali pomalo u stilu Alana Forda. Na naš upit kako će svojim osiguranicima pružiti zakonom zagarantiranu zdravstvenu skrb odgovaraju – prebacivanjem sve djece starije od sedam godina u ambulante obiteljske medicine, a po potrebi i mlađe.

“Uslijed nedostatka mogućnosti opredjeljenja osigurane osobe za specijaliste pedijatrije, predviđena je mogućnost opredjeljenja osigurane osobe za specijalista opće/obiteljske medicine ili uslijed nedostatka istog, doktora opće/obiteljske medicine”, glasio je odgovor HZZO-a na upit N1 televizije.

“Nitko nije previše razmišljao da ti pedijatri trebaju, a roditelji nisu znali u kakvoj smo mi situaciji. Neko brzo rješenje ne vidim, ali možda će zadarska županija nešto smisliti”, poručila je dr. Ilonka Artuković, predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju.

Iako bi ih trebalo biti 14, u Zadru je tek 10 pedijatara. Na Zavodu za zapošljavanje trenutno je otvoren natječaj samo za jednog, a ove će godine specijalizaciju završiti tek dva pedijatra.

“Činjenica je da je bilo nekih diskrepancija u planiranju, ali oni su nastali zbog neke više sile. U ovom periodu od koronavirusa, pandemije, nismo raspisivali, odnosno cijela Hrvatska nije raspisivala specijaliziacije u razdoblju od tri godine”, kaže Kolega.

I sve se ponovno prelama preko leđa onih najmanjih.

“Sve nadležne instituacije kao što je ministarstvo, HZJZ i HZZO, svi su upozoreni da to neće ići i oni to dobro znaju. I opet ni tada kad smo imali sastanak i molili smo, oni su rekli da ne mogu raspisati natječaj za specijalizacije, da županije nisu iskazale svoje potrebe i evo to je to”, poručuje Artuković.

Slična je situacija i s ginekolozima u Zadarskoj županiji.

“Jasan je deficit koji traje već godinama. Ne planira se dovoljno dobro, odlazak na specijalizacije, raspisivanje specijalizacija. Sve povremeno krpanje, ili s već gotovim kadrom ili prebacivanjem pacijenata. To nije rješenje”, smatra dr. Ivica Žužela, ginekolog u domu zdravlja Zadarske županije.

Pravo rješenje je reformiranje sustava iz kojeg liječnici više neće bježati. Do tad će se sve nastaviti prelamati preko leđa onih najranjivijih – pacijenata.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Psi vam njuše međunožje? Veterinari objasnili zašto Europska zemlja ne želi više pomagati Ukrajini: “Odbijamo i razgovarati o tome”