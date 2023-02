Rozi megafon: Dva koraka naprijed, jedan veliki nazad za hrvatsku LGBT zajednicu

Podijeli :

Izvor: N1

Franko Dota iz Udruge Zagreb Pride govorio je u Newsroomu N1 televizije o izvješću Rozi megafon koji ova udruga periodično izdaje.

Dota kaže kako u Zagreb Prideu prate što radi zakonodavac, čak i ako su u pitanju dva koraka naprijed pa jedan nazad.

“Optimistično kažem da smo izgradili i osnažili LGBT zajednicu u Zagrebu i Hrvatskoj koja je sve svjesnija svog identita, masovnije dolazi na povorke i prijavljuje kršenje svojih prava”, kaže on objašnjavajući da su to koraci naprijed.

Korak nazad je, kaže, ogroman.

“Možda je jedan, možda su tri. Došli smo u situaciju da politička garnitura na vlasti se odnosi, ne samo da vidimo stagnaciju, institucionalno ignoriranje… Stječe se dojam jer je okvir relativno zadovoljavajući, bolje je nego 1995. ili 1993., da je time sve riješeno. To što su zakoni ok, ne odlični, stvar je riješena. Zakoni ne mijenjaju društvo. Društvena promjena je veliki korak nazad”, kaže on navodeći govor mržnje i transfobnu kampanju koja se vodi. Čak 64 posto pripadnika LGBT zajednice doživjelo je neki oblik nasilja, bilo da se radi o pljuvanju na ulici ili uvredama.

