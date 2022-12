Podijeli :

Izvor: N1

Bivši vaterpolski trener Ratko Rudić gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao poraz hrvatske nogometne reprezentacije u polufinalu Svjetskog prvenstva.

“Prvo treba čestitati Zlatku Daliću i njegovom stožeru, igračima i savezu. Biti među 4 najbolje reprezentacije na svijetu u nogometu je uspjeh koji ne možemo ni zamisliti koliko je vrijedan. Kad se sjetimo kakav je bio Dalićev početak prije plasmana u Rusiju došavši u reprezentaciju koja je imala poteškoće”, rekao je legendarni trener te je dodao: “On se sam izborio za svoju poziciju te je postavio principe i metodologiju rada. Njegov je rad po meni najznačajniji od svega, on je postavio temelje. Pokazao je da posjeduje veliko znanje, autoritet s kojim komunicira s igračima, da ima izvanrednu energiju koju prenosi na ekipu. Ima sve karakteristike lidera koji je potreban u ekipnom sportu”.

“Ukoliko u ekipnom sportu nemate trenera kao što je Zlatko Dalić, onda je vrlo teško doći do bilo kakvog rezultata”, rekao je.

Također, Rudić navodi kako je osobito bitna određena dinamika u samoj svlačionici i dinamika sportske grupe.

VEZANE VIJESTI Hrvatska odigrala najviše minuta dosad. Evo kako stoji Argentina Sakoman: Da je politika kadrirala u izboru nogometaša, ne bi prošli ni skupinu

“Mora se stvarati reprezentacija s dobrim karakteristikama ali i reprezenatacija gdje su igrači samopouzdani i imaju određenu dozu sportske drskosti te moraju biti psihološko jaki. Ako prije utakmice nekoga podcjenjuješ, ti ga motiviraš. Igrači imaju jednu dozu uvjerenja o svojoj vrijednosti da mogu stići do kraja na tako velikom natjecanju”, rekao je.

Smatra da je talent jedan mali postotak uspješnosti, a ostalo je veliki rad i psihološka stabilnost.

“Mi smo protiv Brazila pokazali sve naše najbolje karakterstike i ta utakmica ne troši fizički koliko troši psihološki, a pogotovo poslije same utakmice. Ta velika euforija koja nastane poslije utakmice je jako opasna. Mi smo s Argentinom u prvih 35 minuta odigrali jako dobro, onda je došlo do pada koncentracije i dogodile su se greške”, rekao je te dodao: “Bez obzira bio penal ili ne, igrač je došao sam ispred gola, drugi se gol igrač prošetao sam do gola preko cijelog terena, a treći gol je došao jer nismo spriječili Messija”.

Navodi da je snaga naše reprezentacije obrana.

“Snaga naše reprezentacije je obrana i onda dok se braniš eventualno daš gol, ali ne dopuštaš da dobiješ gol. Ta psiholška situacija je bila razlog što smo primili tri gola. Prvih 30 minuta smo bili bolji, a kad je pao gol, pala je i organizacija i koncentracija. Šteta jer smo krenuli dobro, a onda je došlo do tih grešaka”, rekao je pa dodao: “Jako je važno igrati i za treće mjesto, to je brončana medalja, ti si treći na svijetu. To je jedan strašan rezultat. Igrači trebaju što manje razmišljati o protekloj utakmici, trebaju se odmah okrenuti prema sljedećoj utakmici. Do subote stignu biti potpuno spremni”.

Legendarni trener kaže da bi volio da Maroko pobijedi Francusku i uđe u finale.

VEZANE VIJESTI Hoće li Dalić ostati nakon Katara? Evo što je rekao nakon poraza od Argentine Srpski mediji likuju: Zlatko, znaju za tvoj trik. Hrvatima se dogodio – nogomet

“Kad dođete u polufinale onda više nema favorita. Potpuno je ista stvar hoćemo li dobiti Maroko ili Francusku”, rekao je, a osvrnuo se i na svoje sportske rezultate u vaterpolu.

“Imao sam dosta vrhunskih rezultata u sportu, ali imao sam i loših rezultata. Kad su bili loši, taj bi mi period pomagao da mobiliziram igrače i savez te bi onda izgradili ekipe koje su bile u stanju osvajati najveće rezultate. Ovaj rezultat protiv Argentine trebao bi biti motivirajuć da bi odigrali najbolju utakmicu za treće mjesto”, rekao je.

Usporedio je i Ćiru Blaževića i Zlatka Dalića.

“Podjednaki su, ali su opet različiti. Ćiro je ekstrovertiran, on je po uličnom žargonu sportska manga, a Zlatko Dalić je izvanredan trener koji je više introvertiran te više sklon refleksijama i razmišljanjima. Zna reagirati vrlo odlučno i svoje principe brani žestoko pa ima autoritet u ekipi”, kazao je te je prokomentirao i Modrića.

“Kad gledam Modrića kako trči u 80. minuti kao mladić i baca se za loptama mogu samo reći da je zaista jedan igrač koji ima svjetske kvalitete. Zaista smo sretni kao reprezentacija i nacija koja ima takve kvalitete, malo koji igrač na svijetu svoje znanje dijeli s ekipom”, rekao je.

Za kraj kaže da je sam kao navijač jako miran jer nastoji analizirati svaki detalj utamkmice i gledati cjelinu igre u pokušaju otkrivanja što je uzrok nečem dok suđenje pokušava maknuti iz vidokruga.

“Na to ne možeš utjecati, obraćam pažnju na samu igru i organizaciju. To je na kraju krajeva ipak samo igra u kojoj se dečki igraju, onaj koji se pokaže kao bolji će pobijediti”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.