Saborska zastupnica upozorila na ozbiljan problem u akademskoj zajednici

Saborska zastupnica iz stranke Možemo Urša Raukar-Gamulin, u N1 Studiju je analizirala neke od gorućih tema, u prvom redu zakon o hrvatskom jeziku, titulu izvanrednog profesora ministra Banožića te izvanrednu sjednicu Sabora.

Kaže da zakon o hrvatskom jeziku, koji će danas biti pušten u javnu raspravu nije vidjela, ali ima određene bojazni. “Čovjek ima pravo na bojazni ako se sjeti devedesetih i nasilnog pokušavanja guranja riječi poput dalekovidnice i zrakomlata u hrvatski jezik. U svakom slučaju, teško je jezik obuhvatiti zakonom jer jezik je živi organizam i stvar koja se gotovo svakodnevno mijenja. Ono što svakako nedostaje u Hrvatskoj je svijest o ljepoti hrvatskog jezika i o potrebi čuvanja jezika. Lijep je, melodiozan i bogat”, rekla je.

“Može se vidjeti i da se građani, a i stranke koje pripadaju desnom spektru izrazito zalažu za zakon o hrvatskom jeziku, a govore stravično i pišu nepismeno. Nadam se da se neće bosanski i srpski filmovi i predstave prevoditi i nadam se da nam se neće nametati riječi poput dalekovidnice i zrakomlata. Ostalo komentiram kada dobijem prijedlog”, dodala je.

Smatra da su institucije zakazale s time što nisu napravile reviziju priručnika za studente ministra Banožića, inače prepunog grešaka i netočnih navoda. “Ovo pokazuje da je HDZ sebi uzeo jedan dio akademske zajednice. Događa se šutnja akademske zajednice i ona zapravo sudjeluje u obezvrjeđivanju znanosti. Šutnja je problem već desetljećima, ali živimo u državi u kojoj je iseljavanje enormno. Doktori znanosti koji bi trebali kroz život postati izvanredni i redovni profesori nam odlaze”, objasnila je Raukar-Gamulin.

Dotaknula se i izvanredne sjednice Sabora.

“Sjednica je bila itekako potrebna i dovela je do rezultata. Cilj HEP-a i aktera afere je bio da se ona zaboravi preko ljeta, međutim izvanredna sjednica je učinila to da se to preko ljeta ne zaboravi. Iznijele su se neke nove činjenice i sada je potpuno jasno da se radi o okršaju unutar HDZ-a”, zaključila je.

