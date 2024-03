Sarnavka opisala kakva je sve pisma dobivala: “Komentare više ne čitam”

Podijeli :

N1

Sanja Sarnavka, aktivistica za ženska prava, gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala Nagradu Zagrepčanka godine koju je dobila ove godine zbog afirmacije ženskih prava i rodne ravnopravnosti.

Sarnavka kaže da joj nagrada znači puno. “Nekoliko puta sam bila kandidirana i sada se posrećilo. Zahvaljujem zakladi Solidarna koja me kandidirala. I kada nisam dobila nagradu nastavila sam raditi”, rekla je.

“Pozitivno je da imamo sve više mladih žena koje su aktivne i vrijedne. Najviše me ganulo kada su mi čestitale moje učenice kojima sam predavala u gimnaziji”, dodala je.

Kaže da je prije primala anonimna pisma, ali i fekalije u kuverti. “Komentare ne čitam više, ali ako vjerujete u nešto, morate preživjeti, ne radim ovo da bih bila voljena nego jer vjerujem u neku ideju”, navela je Sarnavka.

Sarnavka o mučnoj snimci zlostavljanja: “Nisam ju mogla do kraja odslušati…”

“Kada se netko pita čemu to, neka pogleda statistiku i brojke, zašto žene manje zarađuju, zašto su žrtve obiteljskog nasilja i slično. Vidimo i po moliteljima i hiper-konzervativnima koji su izuzetno aktivni da borba nikada ne prestaje. Svaki dan 30 godina moram ponavljati iste stvari. Neka stečena prava stalno su na testu”, rekla je.

“Ljuti me kada vidim žene koje ne prepoznaju koliko je važno boriti se, jer one misle da je sve to što imaju danas došlo samo od sebe i da je oduvijek bilo, ne razumiju da su tu bile druge žene koje su se za to izborile. Ponavljam jednu banalnu priču, a to je da je moja mama zaradila svojim udžbenikom 1960. i nije joj palo na pamet da ide na vozački nego da novac da tati i da će on izabrati auto. I moja starija sestra nije išla na vozački jer je navikla da je voze muškarci i onda sam ja rekla da želim ići na vozački i voziti auto”, navela je.

Napominje kako su sufražetkinje štrajkale glađu jer su duboko vjerovale da trebaju dobiti neka prava. “Za muškarce razumijem jer teško je dati svoja prava. Ako ti netko pere gaĆe, pa lijepo ti je da ti netko pere gaće”, napominje Sarnavka.

Nevena Rendeli Vejzović: Mislim da ne postoji žena koja nije doživjela seksizam

Kaže da prava načelno imamo, ali da nemamo kružoke i “haklove subotom ili nedjeljom” i da ta solidarnost među ženama nije toliko jaka koliko među muškarcima. “Ali kada gledam Sabor, meni su najkvalitetnije političarke opozicije. HDZ je posebna kasta žena i one neće nešto napraviti za žene. Vidimo na Jadranki Kosor transformaciju dok je bila članica velike stranke i sada. To su dvije različite žene i ono što govori je toliko drugačije, samosvjesnije i promišljenije jer u toj stranci su svi vojska pokorna”, rekla je.

Napominje da i dalje imamo institucionalno nasilje. “Kada žena izađe iz nasilja za nju to nasilje često ne prestaje jer ako bivši partner želi osvetu, onda to radi preko djece, a institucije zorno pomažu nasilnicima. Imamo apsurdan slučaj gdje plaćamo odvjetnicu, žena ima punoljetnog sina, i oni ju žele strpati na 6 mjeseci u zatvor jer ju je partner optužio da mu je otuđila sina, iako imaju četvero djece, tri kćeri i sina, njega zanima samo sin”, navela je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.