Nevena Rendeli Vejzović: Mislim da ne postoji žena koja nije doživjela seksizam

Gošća Pressinga kod Ilije Jandrića bila je bivša novinarka, a danas poduzetnica, Nevena Rendeli Vejzović.

Vejzović je prije četiri godine napustila siguran posao na javnom servisu i uputila se u poduzenitčke vode, a inspiracija za to je bilo majčinstvo.

“Kad postaneš majka onda ti se prioriteti promjene i nekako bolje sagledavaš sve oklonosti oko sebe. Shvatila sam da želim zapravo bolji svijet i bolje mogućnosti za sebe i svoju djecu i to me natjeralo da u potpunosti promjenim okruženje i posao.”

Tvrtku za odnose s javnošću i javna događanja Vejzović je otvorila tik pred početka pandemije covida i prvog lockdowna.

“Kao što kaže svaka self help knjiga ikad – što te ne ubije to te ojača. Mislim da teške situacije i bezizlazne, na prvi pogled, često stvaraju prilike. Ta situacija mi se pokazala kao idealna prilika jer sam imala vrijeme sagledati sve oko sebe, razmisliti i pronaći nove načine kako kreirati taj biznis u potpuno drugom smjeru od onoga što je bilo planirano.”

Suočena s brojnim preprekama zbog nesvakidašnje pandemije, Vejzović je došla na ideju da napravi festival o zdravlju.

“Razgovarali smo o zdravlju s liječnicima, pacijentima, stručnjacima, nutricionistima i okrenuli smo se nekoj boljoj i ljepšoj budućnosti. Taj projekt je bio iznimno uspješan i žao mi je što ga više ne radim. To je bio neki moj kreativni ‘out of the box’ razmišljanje. I onda je krenulo”, priča Vejzović.

Žene koje se usuđuju biti poduzetnice

Ove godine će se po drugi put održati festival Women’s Weekend, koji je pokrenut kao mlađa sestra krovnog projekta Weekend Media Festival u kojem Vejzović sudjeluje s partnerima.

Vejzović se s podsmijehom prisjetila kada su prošle godine mediji pisali o tome koliko zarađuju ona, Doris Pinčić i Maja Šuput – poznate hrvatske poduzetnice.

“U društvu u kojem slavimo poduzetnika, imamo nekoliko nagrada za poduzetnika godine, u kojem najčešće nema žena, ali zamislite njih tri su se usudile napraviti poduzetničku priču. Tako da ove godine u Rijeci upravo to će biti jedna od tema i mogu ekskluzivno najaviti da će doći Maja Šuput i da ćemo razgovarati o tome.”

Jenda od gošći na ovogodišnjem Women’s Weekend festivalu će biti srpska glumica Milena Radulović koja je javno optužila svog bivšeg učitelja Miroslava Aleksića za silovanje, nakon čega su se mnoge žene ohrabrile i ispričala svoja iskustva iz čega je nastao pokret ‘Nisam tražila’.

Ne postoji žena koja nije doživjela seksizam

Na pitanje je li ikada doživjela neki oblik seksualnog uznemiravanja, Rendeli Vejzović kaže kako smatra da ne postoji žena koja to nije doživjela.

“Čak sam jednom i susrela jednu koja je rekla da nije nikada, ali kad smo počele razgovarati je shvatila da je potisnula, odnosno nije htjela to interpretirati kao seksualno uznemirenje, odnosno neprimjereno ponašanje svojih kolega. Mislim da smo mi žene morale evolucijski u takvim situacijama se snalaziti. I to je ono što bih voljela da moje kćeri ne doživljavaju.”

Objašnjava da bi u takvim situacijama pokušala stvari okrenuti na šalu ili promijeniti temu.

“Osjećala bih se u sebi jako neugodno, ali bi na van pokazivala da me nije dotaklo.”

Rendeli Vejzović smatra kako su neki preduvjeti napravljeni za veću ravnopravnost, ali da društvo još uvijek nije prihvatilo žene kao jednakopravne.

“Baš kao taj primjer od početka, da se čudimo da žene zarađuju i da su žene poduzetnice.”

