Sedam lanaca odbilo dostaviti cijene, Ministarstvo ih odlučilo popisati samo

Iako sedam od deset velikih maloprodajnih lanaca i dalje odbija dostaviti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja cijene 365 artikala koji se prate na web-stranici »Kretanje cijena«, danas će one biti objavljene za svih deset lanaca jer su cijene u lancima koji ih ne žele dostaviti, popisali ljudi koje je za to angažiralo Ministarstvo.

U svom jučerašnjem priopćenju navode i da je Ministarstvo i ovaj tjedan svim trgovcima ponovno poslalo dopise da se dobrovoljno priključe partnerima »bijele liste« i dostave cijene za artikle koji se na listi prate. No, to se očito nije dogodilo jer navode da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja »putem vanjskih popisivača popisalo cijene u sedam trgovačkih lanaca koji se do sada nisu priključili projektu«, piše Novi List.

“Uz trgovačke lance Konzum, KTC i Tommy, koji već redovito dostavljaju maloprodajne cijene za objavu na web stranici »Kretanje cijena« , od 24. ožujka 2023. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja upotpunit će web stranicu novim cijenama iz ostalih sedam velikih trgovačkih lanaca za 365 artikala koji se prate na stranici. Unosom novih podataka na web stranicu dodatno će se osnažiti postojeća »bijela lista« trgovaca koja će sada biti potpunija te će se cijene u trgovačkim lancima moći lakše i kvalitetnije uspoređivati”, priopćili su iz Ministarstva.

Nadmetanje

Ono što je započelo kao želja Ministarstva da prati kretanje cijena nakon uvođenja eura, kako bi se vidjelo koriste li lanci neopravdano uvođenje eura za poskupljenja, pretvorilo se u nadmetanje volje, s jedne strane Ministarstvo je ustrajalo na tome da objavi listu na kojoj građani mogu pratiti cijene osnovnih proizvoda, a s druge strane trgovački lanci su odbijali dostaviti cijene, tvrdeći da je riječ o velikom broju proizvoda te nejasnom mehanizmu objave i prikupljanja podataka. Iz Ministarstva su onda odlučili da će uz cijene koje im dostavljaju Konzum, Tommy i KTC, sami prikupiti podatke kako bi građani imali informaciju o cijenama za lance koji pokrivaju većinu hrvatskog tržišta maloprodaje.

“Bijelom listom nastojimo dodatno podići potrošačku kulturu hrvatskih građana kojima web stranica »Kretanje cijena« služi za dobivanje informacija koji trgovački lanci spuštaju, a koji neopravdano podižu maloprodajne cijene iz potrošačke košarice koja se prati na stranici. Tako omogućavamo da građani informirano donose odluke o kupovini i daju povjerenje onim trgovcima koji slijede načela solidarnosti u vremenu nestabilnosti i krize, poručio je Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra Davora Filipovića.

Ispunjena svrha

Iz Ministarstva navode i to da je web stranica »Kretanje cijena« od njenog pokretanja 17. veljače 2023. do jučer posjećena 440.000 puta, te da »trgovci Konzum, KTC i Tommy nisu dizali svoje marže za proizvode koji se na stranici prate«.

“Evidentan je izostanak neopravdanih poskupljenja i od proizvođača i distributera za proizvode koji se prate na stranici. Na stranici se uspoređuju cijene u odnosu na 31. prosinca 2022. za osnovnih 78 kategorija proizvoda. Nakon posljednjeg unosa podataka s cijenama važećim od 15. ožujka 2023., vidljivo je da je ukupna vrijednost košarice svih proizvoda koji se prate na stranici »Kretanje cijena« dva posto niža u usporedbi s cijenama koje su bile važeće na 31. prosinca 2022., tvrde iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

