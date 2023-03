Podijeli :

Foto: Dnevnik.hr

Danas pokojni župnik iz Sotina Zlatko Rajčevac nije dočekao suđenje unatoč potvrđenoj optužnici s imenima čak petero djece. 31-godišnja Ana otvoreno je progovorila za Provjereno Nove TV o dodirivanju, neprimjerenim komentarima, seksualnim aluzijama i općenito suludima situacijama koje je doživjela od toga svećenika.

Slučaj je prvi put 2016. prijavljen samom đakovačko-osječkom nadbiskupu Đuri Hraniću koji 14 mjeseci nije slučaj prijavio policiji, već je župnika za oltarom ostavio još tri i pol godine. Na konferenciji za novinare izjavio je kako ne misli da je pogriješio.

“Hranić je evidentno htio zataškati slučaj župnika pedofila, na potezu Vatikan” Maštruko o slučaju pedofilije: Nadbiskup je pogriješio u jednoj stvari

“Ti zatomiš strah u takvim situacijama, u situacijama kada bi svećenik eskalirao s dodirivanjem, ja bih imala ogroman strah, to je strah i užas što sam ja osjećala i koji bih ja duboko potisnula nakon te situacije”, rekla je Ana Grgić u prilogu Provjerenog.

Anu je svećenik Zlatko Rajčevac iz župe u Sotinu, u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, tvrdi, seksualno zlostavljao gotovo deset godina. Između 2000. i 2010. godine. “To je krenulo već negdje s 8, 9, s tim da ja, kad sam bila 12 ili 13, kad sam ušla u pubertet i kako sam tjelesno sazrijevala – to je dodirivanje postalo puno intenzivnije”, opisala je Ana.

Već s 12 godina pokušala je reći svojima što se događa. No, tada roditelji nisu imali snage povjerovati u Aninu priču. Konačno je progovorila na uskršnjem ručku 2016. godine na kojem je u gostima bio obiteljski prijatelj Marin Sovar. I sam je imao iskustvo seksualnog napastovanja i to ju je ohrabrilo.

Anina majka nije imala snage razgovarati s ekipom Provjerenog, krivi sebe što je to toliko trajalo. Ana danas priča stravične detalje svećenikova odnosa prema njoj. “Pokazao mi je pištolj i rekao da on mora imati samoobranu jer ga ljudi negativno doživljavaju. Ja se sjećam kad mi je pokazao da sam se pitala – zašto on meni pokazuje pištolj, ali da, to je bila situacija svojevrsnog zastrašivanja”, prisjeća se Ana.

U strahu se povukla u sebe, s godinama je oboljela od teške anoreksije i depresije, prenosi Dnevnik.hr.

Prijava policiji nakon spomena Pape i Vatikana

Godine 2016. Anina majka i Nevenka Solar ispričale su nadbiskupu Đuri Hraniću sve o zlostavljanju koje je Rajčevac godinama provodio nad djevojčicama. Napomenule su da znaju za još jednu žrtvu osim Ane. Rekle su da ne žele prijaviti policiji, da žrtva nije u stanju svjedočiti, samo neka ga skloni s oltara da ne može više naškoditi drugim djevojčicama.

Bartulica o slučaju Sotin: Loše bi bilo da se stekne dojam da se to relativizira

Nakon što su Hraniću 2017. stigla pisma dvije majke o zlostavljanju djevojčica u župi, u kojima su mu zaprijetile Papom i Vatikanom, Hranić je prijavio slučaj policiji. No, ni to nije bilo dovoljno da ukloni svećenika iz župe. Đuro Hranić je u utorak novinare uvjeravao da je učinio sve što je mogao, da suosjeća sa žrtvama pa ga je zato prijavio DORH-u.

Godine 2021. Zlatko Rajčevac je preminuo, Hranić ga je sahranio uz počasti. Državno odvjetništvo nakon toga obustavilo je postupak u kojem je Rajčevac bio optužen za zlostavljanje pet djevojčica. Niti Rajčevcu, niti Hraniću nije pala ni dlaka s glave.

“Ja sam dala izjavu i za policiju i za sud. Niti je bilo u javnosti, niti je bilo suda i presude. Nego se sve iznegiralo. A ja kao osoba sam morala prolaziti traumu da bih objasnila sucu što je bilo”, rekla je Ana za Provjereno.

