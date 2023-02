Šef SOA-e: “Ne radimo ništa na slučaju Hrvata u Zambiji”

Podijeli :

U Münchenu je nastavljena Međunarodna sigurnosna konferencija, čija je glavna tema agresija na Ukrajinu. U programu konferencije sudjeluje i Daniel Markić, ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije.

Premda je u Münchenu fokus na sukobu u Ukrajini i svim sigurnosnim posljedicama koje on nosi, bila je to prilika da se Markića upita što SOA radi po pitanju hrvatskih državljana u Zambiji i rješavanja njihovog slučaja.

Za Dnevnik Nove TV Markić je otkrio da se politika u ovom slučaju baš ne oslanja previše na rad SOA-e.

“Ne, SOA nije izravno uključena, SOA je samo rubno uključena da može pružiti Ministarstvu vanjskih poslova ili pravosuđa ili MUP-u, ali konkretno nismo poduzeli nikakve posebne mjere”, kazao je Daniel Markić.

Na pitanje o tome govori li da nije dobio nikakav politički nalog da to napravi, Markić odgovara: “Koliko znam, tri su ministarstva uključena u to, to bi valjda trebalo biti dovoljno, ali ako treba, naravno da služba može biti angažirana.”

