Odvjetnik otkrio što ide na ruku Hrvatima u Zambiji: To je možda i ključno

Izvor: Emica Elvedji/PIXSELL

Odvjetnik Veljko Miljević gostovao je u Newsnightu gdje je komentirao slučaj Hrvata u Zambiji koji su uhićeni nakon što su pokušali posvojiti djecu iz Konga.

Rekao je da je odmah bilo sumnjivo kada su rekli da su svi oni oslobođeni. “Ja sam od jednog istaknutog novinara dobio informaciju da je postupak prekinut i da su oslobođeni. Ja sam odmah rekao da je to nemoguće. Takve situacije se događaju i pred našim pravosuđem, primjerice kada državno odvjetništvo uzme 30 dana da pregleda spis. Postoji i načelo promjenjivosti optužnice i da se predmet mijenja kako postupak teče”, rekao je Miljević.

“Ovdje se govori o dosta informacije koje govore da bi se u postupku mogao ishoditi pozitivan postupak za te ljude. Naravno da će im ova izjava bioloških roditelja da su to učinili svjesno olakšati obranu, a to je možda i ključno. Postoji jedan moralni aspekt koji mijenja sliku stvari”, dodao je.

Oglasili se i roditelji djece iz Konga koju su posvojili Hrvati Grlić Radman o Hrvatima u Zambiji: Uskoro ćemo znati što slijedi

“To je razlika između morala i prava. Nešto može biti dozvoljeno, ali ne mora biti moralno”, objašnjava.

“Vi na Pravnom fakultetu imate ljude vrhunske stručnjake za posvojenje i obiteljsko pravo. Što se ondje zbivalo ne znamo. Ako su došli tamo i ako su išli s povjerenjem u postupak koji je tamo učinjen, teško se može odgovarati. Vi morate imati svijest da kršite zakon. Ako oni neke stvari nisu znali postoji zabluda. Ta zabluda može biti i stvarna i pravna, opravdana i neopravdana. Ako postupate pažnjom jednog razumnog i normalnog čovjeka i ispadne da je vaša slika bila kriva vi se možete pozivati na zabludu”, rekao je Miljević.

Kaže da smo raščistili što je zločin, a što ne i očito ovdje nije riječ o tomu. “Ako su oni znali da mogu iskoristiti iz Konga jedan dio pravnih odredaba i iz druge zemlje neki drugi, to ne znači da je to kriminal. To je društveno nedopuštene radnje, ali nisu kažnjivo djelo”, dodao je.

“Vidimo da je većina tih odluka o dodjeljivanja državljanstva donesena u Zlataru. To je sumnjivo, i to treba ispitati”, rekao je Miljević.

