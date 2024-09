Selak Raspudić o Milanovićevim letovima: “Sreća da nemamo svemirske letjelice, da ne bi bilo od Trnja do zvijezda”

Podijeli :

N1

Kandidatkinja za predsjednicu Republike, Marija Selak Raspudić, gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala aktualna politička zbivanja.

Selak Raspudić se osvrnula i na novi slučaj femicida koji se u četvrtak dogodio u Novom Zagrebu. “Kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova puno sam se bavila temom femicida jer smo imali i porast statistike nakon covid krize”, rekla je.

Problem femicida

“Mislim da je vrijeme da se fokusiramo na sudsku praksu i što se uzima kao olakotna i otegotna okolnost je imamo veliku razliku od onoga što je propisano zakonom i onoga što se dodjeljuje u praksi. Pitanje je pratimo li te slučajeve od početka i različitih ovisnosti jer se u 3/4 slučajeva tu izriču mjere liječenja, primjerice od alkoholizma, koji prate nasilje”, dodala je.

Upitana i za slučaj u KBC-u Osijek gdje još uvijek radi ginekolog koji je nepravomoćno osuđen za silovanje za vrijeme pregleda. “Založila sam se da se naprave jasni protokoli u slučaju seksualnog uznemiravanja u javnim institucijama, kao što su, primjerice, fakulteti. Studentice i studenti time trebaju biti upoznati sa svojim pravima i kome se trebaju obratiti. Ovdje bi sud trebao izreći mjeru opreza i postavlja se pitanje zašto ona nije izrečena jer riječ je o mučnom slučaju“, navela je Selak Raspudić.

O predsjedničkoj kampanji

Što se tiče kampanje za predsjedničke izbore, kaže da to treba biti osoba koja će predstavljati sve građane. “Tu se očekuje, ne samo da ta osoba ima stav, nego i da ponudi neka nova rješenja”, istaknula je.

Smatra da Zoran Milanović pokušava “šarati” da bi kalkulantski pribavio nekoga tko ne pripada njegovoj bazi. “Ja nisam radila taj klasični tip kalkulacije, ako sam po nečemu ostala prepoznatljiva to su naglasci na nekim temama. To je jedan tip političkog iskoraka jer želim jedan drugi tempo. Ono što je bitno jest to da predsjednica RH mora biti čuvarica Ustava i tu sam u dva konkretna slučaja pokazala da se to može. Jedan slučaj je kada je Jandroković pokušao spriječiti moj prijedlog o reformi Sabora jer je smatrao da to ne može predložiti jedna zastupnica. To je Ustavni sud opovrgnuo te smo raspravljali o reformi Sabora”, rekla je.

Sučeljavanje? “Milanović misli da može dobiti bilo koga, a Primorac nije kukavica. To bi mogao biti spektakl”

Na pitanje može li zahvatiti lijeve i desne birače tvrdi da ne gleda ljude kroz kutije. “Mislim da oni nisu ograničeni, često čujemo da umirovljenici glasaju onako ili ovako, kao da oni sami ne mogu odlučiti za koga će glasati. ja ne mogu pristati na takav narativ. Za mene je omalovažavanje tih osoba to da se njihov glas može kupiti. Mislim da ljudi imaju dovoljno kapaciteta i da će moći izabrati osobu koja će biti najbolja predsjednica RH”; dodala je.

Tvrdi da kod Milanovića nije problem što je on oštar u komunikaciji. “Problem je kada on kritizira kada ne treba i kad izlazi iz okvira pristojne komunikacije. Kada kritizirate možete koristiti kvalitetne metafore, ali ne morate izlaziti iz okvira pristojne komunikacije. Jer to je lakše, mogu i ja sad nešto opsovati i bit ću na svim naslovnicima. Svatko tko se koristi takvom retorikom pokazuje svoju slabost”, navela je.

O njegovim letovima kaže da “sreća da nemamo svemirske letjelice jer je naš predsjednik dečko s Trnja, a znate kako kažu – od Trnja do zvijezda”. “Kada nemamo podatke o prethodnim predsjednicima onda ne možemo reći da je to bilo previše ili premalo. HDZ se poigrava sada s ovim podacima u svrhu kampanje”, istaknula je Selak Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.