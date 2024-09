Sučeljavanje? “Milanović misli da može dobiti bilo koga, a Primorac nije kukavica. To bi mogao biti spektakl”

Podijeli :

Komunikacijski savjetnik Krešimir Macan bio je gost Mašenke Vukadinović u Novom danu.

Govoreći o javnom nastupu predsjedničkog kandidata Dragana Primorca koji zasad ne ulazi ni u kakve konflikte, Macan kaže kako njegov stil ide u kontrast sa Zoranom Milanovićem. “Pristojan : divljak”, objašnjava.

Dodaje kako Milanoviću raste rejting svaki put kad šuti.

“Kad ima grube ispade, padne mu rejting, ali popularnost ostaje. Kao birači volimo da im kaže što kaže, ali kao predsjednik to ne bi trebao govoriti. Nije to samo karakter, prijeđe on granicu. Svjestan je toga, krenuo je u kampanju. Ovo je već prava kampanja, i ovo s helikopterima je dio kampanje”, govori Macan.

Dragan Primorac je u srijedu na N1 rekao kako bi porez na nekretnine trebalo nazvati doprinosom domovini pa bi ga ljudi drugačije doživljavali.

“To je malo patetično za desne birače, kod nekih će to proći. Bitno je što će odlučiti – neodlučni. Milanović ima čvrstu bazu, što god kaže to se neće promijeniti. Bitno je koliko će HDZ stati uz Primorca, ali i to je opet jedna sigurna baza. Ostaje pitanje neodlučnih. Tu igra ta priča, hoće li Penava ponoviti priču sa Škorom. Imamo predsjednika s karakterom, on ima određenu podršku. Pitanje je mora li Primorac pokazati neki karakter, čini mi se da je malo previše oprezan u ovom trenutku. I on mora nekad nešto ubosti”, govori Macan.

On smatra i da Primorac mora nastupima pokazati da nije ničiji lutak jer, ako bi kampanju umjesto njega vodili Plenković i ministri, ostavio bi prostor Milanoviću da ga napada zbog toga.

Na pitanje bi li desni birač glasao za Primorca, Macan kaže: “A zašto bi glasao za Milanovića? Ne morate se svidjeti svima, Primorac se mora svidjeti onima od centra desno, ali ne krajnje desno. Bitna je mjera, da ne odbije ove na centru.”

Govoreći o Mariji Selak Raspudić, Macan kaže kako ona ima birače Mosta i mlađu populaciju, a da HDZ i SDP već odavno glasaju oni iz grupe 55+. “Ona puca na mlađe, aktivnije, ljude do 45, mlade obitelji s djecom koje osjećaju probleme i koji nisu zadovoljni kako se u Hrvatskoj živi, smatraju da se može bolje. Možemo i Most su uzeli tu mlađu publiku. HDZ se u malo boljoj mjeri nosi s tim, a SDP je davno već od Možemo izgubio mlade birače”, govori.

Korištenje vojnih helikoptera

Macan kaže kako Milanović “ima neki fetiš na helikoptere“. Podsjeća da je i u premijerskom mandatu imao skandal vezan uz let helikoptera. “Ja ne idem za populizmom. Moraju imati plaće, osiguranje, prijevozna sredstva. Ali moraju biti racionalni”, kaže.

On ne smatra da će Milanoviću popularnost među njegovim biračima pasti ako ga HDZ etiketira kao rastrošnog. “To su sigurni birači. HDZ ima oko 30 posto, a SDP je u kampanji došao do 25 posto. To su sigurne baze od kojih oni kreću, s tim da Milanović ima i šire”, govori Macan.

Moguće sučeljavanje

Macan kaže kako ni Primorac ni Milanović neće bježati od sučeljavanja. “Milanović misli da može dobiti bilo koga, a Primorac nije kukavica. To bi mogao biti spektakl”, kaže.

Jadrolinija

Macan se osvrnuo i na nesreću Jadrolinije koja je otvorila brojna pitanja o sigurnosti prometa. Podsjetio je na željezničku nesreću zbog koje je tadašnji ministar Božidar Kalmeta odmah ponudio ostavku, ali mu je ona odbijena.

Milanović prozvao šefa Jadrolinije i premijera: Hitno moraju objasniti što se događa

“Došlo je na naplatu to što Jadrolinija nije godinama bila u prvom planu. Oni puno toga rješavaju u hodu. Novi katamaran ne može po zimi, a stari ide u svako more”, govori Macan.

Podsjetio je i na ostavku tadašnjeg ministra obrane Damira Krstičevića za koju je premijer Andrej Plenković rekao da je bila nepotrebna. “On je imao dvije nesreće u svom mandatu. Teško je kad stradaju ljudi. Uvijek postoji zapovjedna odgovornost. Sad je otišao tehnički direktor, vidjet ćemo dalje. Oni možda znaju više nego mi. Svatko od nas bi u takvoj situaciji odlučivao prema svom kompasu i informacijama koje ima. Stvari se rješavaju kroz istragu”, kaže.

Macan kaže i da državnoj firmi nije lako biti konkurentan u EU-u. “Europa želi financirati samo nove, zelene pogone, ali njih za brodove nema. Ne možete stavit punionicu na otoke”, govori.

Miro Bulj i SNV

Niz je reakcija na odluku Mire Bulja da u Sinju zabrani održavanje izložbe o srpskoj kulturi zbog toga što je sufinancira SNV. “Dok god SNV nije s onu stranu zakona, nema razloga za takvo nešto. Ovo je baš nisko iskorištavanje u predizbornoj kampanji. Miro Bulj ima puno drugih problema pa ih želi pokriti”, kaže Macan dodajući da Bulj nastoji pokupiti što više desnih glasova. “On ide na sentiment da je autentični branitelj kojeg treba podržati. Ovo je zapaljiva retorika koja nije poželjna”, kaže.

