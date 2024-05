Selak Raspudić o Turudiću: “Kakva vlast takav i državni odvjetnik”

Podijeli :

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić komentirala je aktualne političke teme u N1 Studiju uživo s našom Ninom Kljenak.

Novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, izabran saborskom većinom još u veljači, danas je preuzeo dužnost od svoje prethodnice Zlate Hrvoj-Šipek.

“Kakva vlast, takav i državni odvjetnik”, kaže Selak Raspudić.

“Sumnjam da se tu mogu imati velika očekivanja. Iz mnogih bitnih predmeta će se ionako Turudić morati izuzeti tako da ne znam gdje će se moći razmahati”, dodala je.

Ističe kako Turudić nije u lagodnoj poziciji te ne vjeruje da postoji manevar kojim se može izvući iz nje: “Nadam se da će usredotočiti svoju energiju na osiguravanje sredstava za rad državnom odvjeništvu, koja su stvarno manjakava. A načelno, naravno da će se produbiti kriza povjerenja u pravosuđe.”

Ali kada govorimo o novom državnom odvjetniku, Selak Raspudić naglašava da bismo prvotno trebali temeljno preispitati način na koji se on bira: “Vraćamo se na činjenicu da ga na funkciju stavlja politika pa smo opet na tome – kakva vlast, takav državni odvjetnik.”

Govorila je i o očekivanjima od novog saziva Sabora: “Nama je suštinski bitno promijeniti odnos između Vlade i Sabora. Sabor mora konačno postati kontrolni mehanizam koji ima sve ovlasti da propituje Vladu.”

Posebno se osvrnula na probleme i paradokse Poslovnika Sabora Republike Hrvatske: “U prošlom mandatu predložila sam cjelovitu reformu Sabora.

To je Jandrokovića jako zabolilo i zabranio mi je da ta reforma uđe na dnevni red. U toj cjelovitoj reformi, navela sam što sve treba izmijeniti i čini se da ,s obzirom koliko sam govorila u tome, da će on ovoga puta doista pristupiti izmjenama poslovnika, ali ako pogledamo najave koje je uputio saborskim zastupnicima, ne bih rekla da će one ići u smjeru veće demokratizacije, već ograničavanja slobode govora.”

“Imamo određene zastupnike manjina koji su članovi dva kluba. Navela sam primjer Furia Radina koji je istodobno član Kluba manjina i većinskog kluba manjinaca koji su bili uz Vladu. S jedne strane je bio opozicija, a s jedne pozicija, istodobno i oporba i vlast, što je kulminiralo sada u cijelom kaosu koji se događa s Pupovcem i SDSS-om. Sada vidimo te paradokse Poslovnika u vrlo specifičnoj situaciji gdje imamo jedan klub, koji je u sebi razdjeljen. Dio njih je oporba, dio njih je vlast, ali svi su zajednički klub”, objasnila je.

