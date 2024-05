Jandroković bi ukinuo povredu Poslovnika Sabora. Stručnjaci: “Taj institut je potreban. Treba učiniti nešto drugo”

Podijeli :

Rad novog saziva Hrvatskog sabora počeo je žustro i žestoko pa je već trećeg dana prvog zasjedanja predsjednik Gordan Jandroković najavio da će inicirati izmjenu Poslovnika.

Naime, u utorak je Jandrokovića razljutilo mnoštvo po njemu neopravdanih poziva zastupnika na povredu Poslovnika što je dovelo do kaotične situacije zbog koje je najavio da će predložiti ukidanje tog poslovničkog instituta.

Povreda Poslovnika institut je za kojim zastupnici mogu posegnuti ako smatraju da je netko u svome izlaganju prekršio Poslovnik. No, najčešće se događa da potom i sami, pozivajući se na povredu poslovnika, čine isto.

Frcale povrede Poslovnika zbog izlaganja SDSS-ovke

U članku 236. Poslovnika Hrvatskog sabora regulirana je povreda Poslovnika. Tamo stoji da “zastupniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži” te da “govor tog zastupnika ne može trajati dulje od pola minute, a zastupnik odmah mora navesti članak Poslovnika o čijoj povredi govori”.

No, zastupnici već odavno zloupotrebljavaju povredu Poslovnika koristeći je kao repliku. Pritom se sadržaj same rasprave razvodnjava, a govor zaoštrava i često vodi u svađu i vrijeđenje. U utorak su, konkretno, zaredali pozivi na povredu Poslovnika, većinom iz redova zastupnika Domovinskog pokreta i Mosta, nakon izlaganja SDSS-ove Dragane Jeckov koja je primjer uspjeha Baby Lasagne na Eurosongu i činjenicu da mu je Srbija dodijelila najveći broj bodova istaknula nasuprot “antisrpske histerije koja se širi iz desničarskih krugova”.

Jandroković isto najavljivao još 2021.

Jandroković je poslije kazao da je ono što se u sabornici potom čulo bilo “gore nego u prošlom sazivu”.

“Prestanimo se koristiti povredama Poslovnika kako smo počeli jer ovo je još više i gore nego što je bilo u prošlom sazivu. Prvi prijedlog koji predlažem da uđe u izmjene Poslovnika jest da se ovaj način povrede Poslovnika ukine jer ovo je potpuno besmisleno”, kazao je Jandroković.

No Jandroković je zaboravio pripomenuti da je isto već najavljivao nekoliko puta, a bez rezultata. Početkom 2021. požalio se da zastupnici previše zlorabe institut povrede Poslovnika ne držeći se dobrih običaja i nepisanih pravila kao nekad.

“Sada sve traje jako dugo i u jednom danu uglavnom stignemo raspraviti maksimalno dvije do tri točke. Na sjednici saborskog Predsjedništva dogovorili smo da ćemo predložiti promjene koje bi dinamizirale rasprave i spriječile česte zlouporabe Poslovnika te ujednačile kriterije predsjedatelja sjednica”, rekao je Jandroković za Novi list u veljači 2021. godine.

I 2022. ponovio da treba mijenjati Poslovnik

Gotovo isto je ponovio i u rujnu 2022. rekavši da je zajednički zaključak Predsjedništva Sabora “da rasprave sve manje idu u smjeru analize zakona, a sve je više rasprava koje nisu fokusirane na točku dnevnog reda, nego odlaze u sferu međusobnog vrijeđanja”.

“Puno vremena troši se na neproduktivne rasprave, repliciranja i povrede Poslovnika, a ne na meritum rasprave i zakone”, rekao je, ali i dodao da ne bi bilo dobro mijenjati saborski Poslovnik na polovici mandata.

Sada postoji prilika za to na početku novog mandata. No, je li doista potrebno ukinuti institut povrede Poslovnika?

“Taj institut treba drugačije regulirati”

Ustavni stručnjak Robert Podolnjak, koji je kao zastupnik Mosta svojedobno bio predsjednik saborskog Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav, a kasnije samo član istoga, kaže da treba biti oprezan s idejom ukidanja.

“Taj institut često se koristio kao zamjenska replika, a u određenim situacijama kao stvarna povreda Poslovnika. No, nemoguće mi je pretpostaviti da bi se to moglo u potpunosti ukinuti. Ne znam na koji bi način zastupnici tada mogli stvarno ukazati da je tijekom sjednice došlo do povrede Poslovnika. Mora postojati način na koji bi zastupnici to morali moći učiniti. Taj institut mora postojati, samo je pitanje kako će biti reguliran Poslovnikom Sabora”, rekao nam je Podolnjak.

Treba, kaže, otvoriti raspravu o tome i pokušati doći do konsenzusa da to ne bude samo odluka parlamentarne većine.

“Ako zastupnici ne bi imali nikakvo pravo ukazati na povredu Poslovnika, onda bi se doista moglo dogoditi da predsjednik vodi sjednicu kako mu padne na pamet”, dodao je.

“Cijeli niz pravila umrtvljuje raspravu u Saboru”

I politički analitičar Ivan Rimac kaže da u Saboru naprosto mora postojati način da se replicira i ukaže na povredu Poslovnika.

“Imamo cijeli niz pravila koji umrtvljuju raspravu u Saboru i smanjuju mogućnost da se ona razvije u nekom smislenom smjeru. A sva ta pravila omogućila su govornicima u saboru da skreću s teme i da ne raspravljaju tematski. Usporedimo li to s britanskim Parlamentom gdje praktički postoji obveza da se organizira razmjena mišljenja dviju strana pa nemate jednog, nego dva govornika koji stoje jedan nasuprot drugom i međusobno razmjenjuju argumente, onda vidite da su rasprave u našem Saboru obična karikatura”, rekao nam je Rimac.

On smatra da su potrebne drugačije reforme Poslovnika Sabora.

“U prvom redu, potrebno je kažnjavati govor mržnje i sprečavati uvrede ad hominem, a ne ukidati postojeće institute”, mišljenja je Rimac.

