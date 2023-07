Selak Raspudić: Plenković izgubio kompas, prvi put vidim svjetlo na kraju tunela

Podijeli :

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić komentirala je u N1 Studiju uživo sazivanje izvanredne sjednice Sabora, ali i posljedice jučerašnjeg snažnog nevremena u kojemu su dvije osobe izgubile živote.

Govoreći o jučerašnjem nevremenu, zastupnica kaže kako je nevjerojatno da se nešto ovakvo dogodilo i da građani nisu bili upozoreni na vrijeme na to kolika im opasnost prijeti.

“Vidimo da imamo sustav, zapravo ga nemamo, nitko ne zna stisnuti tipku. Ovo je veliki poraz aktualne vlasti. Od građana slušam da se uz gradonačelnika Tomaševića ne osjećaju sigurno. Ljudi ne očekuju od gradonačelnika da skuplja grane po ulici, nego da sustav funkcionira momentalno. Pokojni Bandić je uvjeravao građane da on nikad ne spava i da će sve biti u redu… Zbog svega ne vidimo da ova vlast funkcionira i zbog svega se budi nepovjerenje i nesigurnost kod građana”, govori Mostovka.

Izvanredna sjednica

Govoreći o izvanrednoj sjednici Sabora koja je sazvana zbog štrajka sudskih službenika i posljednje u nizu afera u državnim poduzećima, one u HEP-u, Selak Raspudić kaže: “Oporba se svrstala na stranu građana, a Plenković time što inzistira na formulaciji da se predsjednik Republike svrstao na stranu oporbe, podcrtava ono čega smo svi svjesni, da su svi, građani, oporba, a sad i predsjednik na jednoj strani, a s druge je ostao usamljeni HDZ i njegovi partnerčići.”

“U trenutku kad je Andrej Plenković rekao da će ovu aferu otresti sa sebe, ona ga je progutala. On je potpuno izgubio kompas, ne kontrolira situaciju”, kaže i dodaje: “Mislio je da će mu to proći jer je mnogo puta dosad prošlo. Konačno doživljavamo da možemo staviti instutcionalni epilog na cijelu ovu aferu u najvažnij instituciji u zelji. I ponovno upozoriti na ono što HDZ- ne dotiče, a to je ovaj štrajk u pravosuđu i potpuna Plenkovićeva ignorancija štrajkaša. On je mislio da će se na njima stvar prelomiti ali izabrao je krivog protivnika i sad mu se sve obija o glavu. Sigrno njegovo postupanje nije dobro. Prvi put u ove tri, četiri godine, koliko sam u parlamentu, vidim svjetlo na kraju tunela.”

“Sad ulazimo u tu sferu paranoje, Andrej Plenković pokazuje da živi u paralelnom svemiru, gdje ne shvaća ozbiljno probleme građana i misli da ih može ignorirati, da je svemoćan, da može preživjeti i sve oko sebe optužuje da su državni neprijatelji…”, govori i dodaje kako se “nazire kraj autokraciji Andreja Plenkovića”.

