Izvanredna sjednica: “Milanović se svrstao uz Hrvatsku koja ima zdrav razum”

Štrajk u pravosuđu, koji je i jedan od razloga sazivanja izvanredne sjednice Sabora, u N1 Studiju uživo komentirala je bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt.

Zahtjev predsjednika Zorana Milanovića za sazivanje izvanredne sjednice Sabora je, kaže Škare Ožbolt, bio očekivan.

“Rješenje je samo jedno. Da se udovolji zaposlenicima i povećaju plaće. Kako će se to izvesti, to je sad na Vladi, ali i na oporbi. Mislim da rješenje postoji, samo je pitanje hoće li se to prihvatiti kao činjenica. Imate Vladu koja je najavila novi zakon o državnim službenicima kojim se iznivelirale plaće i rekli su to je nemoguće sad ovog tenutka, nego će zakon ići od 1. siječnja pa će ta sva povećanja, balansiranja i reguliranja krenuti tek od nove godine. Što je do onda? Vi danas imate nekoliko službi – Porezna uprava, Carinska uprava, policija, Ministarstvo vanjskih poslova… Oni funkcioniraju s posebnim plaća u odnosu na sve druge pa i pravosudne službenike na način da su se njima plaće regulirale uredbama. Ja sam bila predložila poseban zakon o plaćama zaposlenika u pravosuđu, mislim da je nakon toga i predsjednik Vrhovnog suda slično predložio, no Vlada odbija. Ako odbija zakon, neka stavi pravosudne službenike u uredbu. U okviru uredbe mogu se i ovog trenutka dati plaće. A onda se ona može ugraditi u budući zakon koji bi išao od 1. siječnja. Vlada može to učiniti bez zasjedanja sabora. Evo, to bi bio nekakav moj prijedlog koji bi mogao riješiti ovu cijelu situaciju, zaustaviti ovu agoniju”, predložila je Škare Ožbolt.

Više pročitajte OVDJE.