Štrajkaši otkrili kolika je plaća zemljišnoknjižnog referenta: “To dosta govori”

Unatoč svim pritiscima, uključujući i ovu neisplatu plaća, sudski pokušaj zabrane štrajka, specijalce ispred Vlade za vrijeme prosvjedne šetnje, štrajkaši poručuju - još smo odlučniji u tome da ne odustanemo. Od danas prestaju s obavljanjem hitnih predmeta pa će se na sudovima odrađivati samo oni nužni.

Niti vrućina, niti neisplata plaća pravosudne službenike nije obeshrabrila da zakorače u sedmi tjedan najduljeg štrajka u povijesti u Hrvatskoj. Kaotično stanje u pravosuđu hlade lepezama, baš kao i radna mjesta bez klime.

Ustrajni su u svojim zahtjevima za jednakim plaćama poput onih u državnim i javnim službama te povišicama od 300 eura. I to ne sljedeće godine, već odmah. Jer – odustajanje im nije opcija.

“Nakon 7 tjedana da odustanemo? nema smisla. Mi smo sada još uvjereniji, još čvršći u ovome. Vidite koliko nas je. Danas mi se čini kao da je više ljudi nego inače i nema odustajanja. Štrajkat ćemo do ispunjenja. Mi možemo ovako dokle god treba”, kaže Marija Paun, sindikalna povjerenica Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Neisplata plaća, kažu, dala im je dodatan vjetar u leđa u borbi za bolje uvjete rada.

“Mi smo zapravo od danas postali volonteri na svom radnom mjestu. Svi oni koji nisu na godišnjem odmoru ili na bolovanju su danas kao što vidite prisutni na poslu i tako će biti i svih narednih dana”, rekla je Marijana Katalenić, zapisničarka na zemljišno-knjiškom odjelu Općinski građanskog suda u Zagrebu.

Interesa novih djelatnika za rad uz niske plaće u pravosuđu nema. I oni rijetki koji se prijave na natječaj – odustaju čak i usred razgovora za posao.

“Početna plaća zemljišnoknjižnog referenta, evo sada s ovim dodatkom po ovom memorandumu što su Vlada i reprezentativni sindikati zaključili, je 817 eura, pa eto mislim da to dosta govori kakva je to velika odgovornost, a koliko je to samo naknada ja bih rekao za obavljanje posla”. rekao je Mateo Klanac, zamjenik voditeljice i referent u zemljišno-knjiškom odjelu Općinskog suda u Zagrebu.

Ista je situacija i na sudovima diljem Hrvatske. Nagomilani predmeti, zastoji, zastarjela oprema za rad, poništeni natječaji za radna mjesta na sudovima…

“Kad se voli hvaliti premijer da su nam plaće skočile 50 i više posto, ja ga sad mogu razuvjeriti u to. Dakle, 2017. godine u mjesecu siječnju ja sam imao bez minulog rada 3.270 kuna. Sad za 6. mjesec imam 4.400 i još nešto. Dakle, minuli rad je 500-600 kuna. Dakle, povećala se plaća negdje oko 30-tak posto”, kaže Anton Storić, sindikalni povjerenik na Općinskom sudu u Šibeniku.

Uz ionako mala primanja, neisplata plaća za mnoge će značiti minuse na računima i neplaćene kredite pa je u planu prikupljanje novčane pomoći za djelatnike u štrajku.

“Mi već sa terena dobivamo pozive da nam se predlaže osnivanje jednog solidarnog fonda za plaćanje, odnosno za pomoć ljudima koji su danas u štrajku, a ustvari imaju tako niske plaće na koje su već navikli pa bi onda eto jedan vid solidarnosti u tom smjeru išao i svakako da će i Sindikat na svojoj razini donositi odluke da im se pomogne”, dodala je Iva Šušković, predsjednica SDLSN-a RH.

“Jako teško ćemo to izdržati. Mi smo s obzirom na cijelu ovu situaciju se većina nas dogovorili s članovima uže i šire obitelji, oni će nam pomoći. Također je jedna jako velika stvar se dogodila. Čak su nam i neki suci htjeli donirati određeni dio svojih novaca što jako pozdravljam”, rekla je Diana Gvozdić, zapisničarka na kaznenom odjelu Općinskog suda u Karlovcu.

A poruka štrajkaša Vladi i resornom ministru je jasna. “Neka stanu par dana u moje cipele pa neka vide što znači živjeti sa plaćom od 650 eura, a ja nažalost ne mogu stati u cipele gospodina Plenkovića niti ministra jer njegove cipele koštaju kao moja plaća”, poručila je je Jasminka Kirigin Bastalić, zapisničarka u OKDO-u u Zagrebu.

Da se hitno nešto mora poduzeti u pravosuđu i da netko mora popustiti u pregovorimal, bila to Vlada ili Sindikat, nužno je za gašenje požara na već pretrpanim sudovima. Prije nego se čitav sustav uruši.

