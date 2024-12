Selak Raspudić odgovorila Kekin: Ovo je neugodno za gledati, neću se provlačiti kroz blato s njom

Podijeli :

N1

Nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić dala je izjavu za medije. Osvrnula se na kontroverznu situaciju koja je nastala nakon sureta Mile Kekina, muža predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin, s Nikicom Jelavićem.

Državna tajnica u MUP-u odgovorila Kekin: “Ja se ne bih nalazila na kavi s nekim koga ne poznajem”

“Možemo je napravio jednu objavu gdje je mene pokušao povezati s gospodinem Jelavićem, a ja sam tek uzvratila na to. Vidim da me gospođa Kekin želi uvući u političko blato. Ne pada mi napamet da se spuštam na tu razinu. Vrlo mi je neobično da netko u takvoj situaciji, umjesto da se bavi time ima li pritisaka od mafije ili ne znam čega, bavi se isključivo svojom političkom konkurencijom, što pokazuje da je riječ o strahu od pada političkog rejtinga i da bi se taj rejting zadržao koristi se svim mogućim sredstvima. Meni je to iskreno neugodno gledati. Usmjerena sam na svoju kandidaturu i neću se provlačiti kroz blato s gospođom Kekin”, poručila je Selak Raspudić.

Komentirala je i to što DORH istražuje nabavu 35 ECMO uređaja za vlade Zorana Milanovića.

DORH pokrenuo izvide zbog nabavke skupih medicinskih uređaja za vrijeme Milanovićeve vlade

“Ja sam prva spomenula uopće taj slučaj u javnom prostoru. Prva sam osoba koja je prepoznala vezu između Saše Pozdera i ono što se događalo s ECMO uređajima. Pozdravljam činjenicu da se sve istraži. Ne bih voljela da se DORH koristi u političke svrhe. Nadam se da to nije slučaj. Činjenica da postoji mogućnost da i u jednoj i drugoj vladi, i Plenkovićeva i Milanovićeva, da smo imali iste ljude koji su parazitirali na javnim nabavama i profitirali i uništavali Hrvatsko javno zdravstvo. Meni je to izrazito zabrinjavajuće i nadam se da će se to istražiti”, kazala je.

Što se tiče novih poreznih opterećnja na nekretnine, Selak Raspudić poručuje da mali, obiteljski iznajmljivači imaju njenu punu podršku.

“Hrvatska se nalazi u sitauciji da naši starci umjesto da ljetuju u modernim europskim ljetovalištima, za vrijeme sezone čiste WC-e za bogaotm europskom elitom. I to je ono što se sigurno mora mijenjati. A u tome da oni uspijevaju nešto zaraditi za sebe, ja ih u potpunosti podržavam. Država je tu da porezno rasteraćuje, da pomaže gospodarskoj djelatnosti, a ne da građane dodatno porezno opterećuje”, izjavila je Sleak Raspudić.

