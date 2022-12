Podijeli :

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP

Polufinalni susret Svjetskog prvenstva u Katru bit će šesti međusobni ogled hrvatske i argentinske reprezentacije, pri čemu treći na svjetskim prvenstvima.

U dosadašnjih pet susreta svaka ekipa ima po dvije pobjede, a jedna utakmica je završila bez pogodaka. Izjednačeni smo i na svjetskim prvenstvima sa po jednom pobjedom u natjecanju po skupinama.

Prvi put Vatreni i Gauči su igrali u lipnju 1994. godine u Zagrebu pred 38.000 gledatelja. Bila je to prijateljska utakmica u kojoj je nastupio i veliki Diego Maradona, a igrali su i Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia, Fernando Redondo…. S druge strane stajali su Zvonimir Boban, Davor Šuker, Robert Prosinečki, Aljoša Asanović…

Bio je to pravi spektakl koji nije pokvario niti strahovit pljusak koji se srušio na Maksimir tijekom susreta, a susret je završio bez golova.

Drugi međusobni susret odigran je 1998. na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Bio je to ogled 3. kola H skupine u Bordeauxu, a Vatreni su s dvije pobjede prije toga osigurali osigurali prolaz. Argentina je pobijedila sa 1-0 golom Mauricija Pinede u 36. minuti. Argentina je potom zapela u četvrtfinalu od Nizozemske, a Hrvatska je baš preko Oranja slavila u susretu za treće mjesto.

Slijedio je prijateljski susret u ožujku 2006. Hrvatska, koju je tada vodio Zlatko Kranjčar, u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, odigrala je u Baselu susret protiv Argentine. Bio je to ogled u kojem je Luka Modrić debitirao u dresu Vatrenih, dok je Lionel Messi postigao svoj prvi pogodak u dresu Gauča, a Hrvatska je slavila s 3-2.

Hrvatska je povela u trećoj minuti golom Ivana Klasnića, no Gauči su okrenuli s dva brza gola Carlosa Teveza (4) i Lionela Messija (6). Izjednačio je Darijo Srna u 52. minuti, a pobjedu hrvatskoj vrsti donio je Dario Šimić u 90. minuti. Tada 20-godišnji Modrić je igrao do 84. minute, dok je 18-godišnji Messi igrao svih 90 minuta.

U studenom 2014. uslijedila je još jedna prijateljska utakmica i to na Boleyn Groundu u Londonu. Hrvatska je povela protiv tadašnjeg svjetskog doprvaka, no Argentinci su u nastavku došli do pobjede.

Bio je to susretu u kojem hrvatska reprezentacija pod vodstvom Nike Kovača nije bila u najjačem sastavu, no pružila je argentinskim zvijezdama čvrst otpor i pokazala se u vrlo dobrom svjetlu. Za Vatrene su tada igrali Antolić, Badelj, Milić, Halilović, Sharbini, Čop… dok su Argentinu predvodili Messi, Aguero, Tevez i Di Maria.

Poveli smo već u 11. minuti golom Anasa Sharbinija, izjednačio je Ansaldi u 49. minuti, a pobjedu Argentini je donio Messi iz jedanaesterca u 57. minuti.

Posljednji put susreli smo se na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. kada je Hrvatska u grupnoj fazi slavila sa 3-0 golovima Rebića (53), Modrića (80) i Rakitića (90). Bila je to sasvim sigurno jedna od najvećih pobjeda u povijesti hrvatske reprezentacije.

Argentina je ispala u osmini finala od Francuske koja je potom porazila i Hrvatsku u finalu.

