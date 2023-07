Sever sindikatima: Jači smo zajedno, trebali bi podupirati druge u borbi

Podijeli :

Krešimir Sever kaže da su članovi ovog sindiakta osjetili da su zaboravljeni godinam. Problematičan je, kaže, i zakon o repretentativnosti sindikata. Reprezentativni sindikati bi trebali uključiti one nereprezentativne u svoje djelovanje, a to se zaista rijetko događa. Sindikati su jači kad su zajedno i trebali bi imati isti cilj, povećanje plaća za sve. Nikako ne bi trebali sindikati ići na sindikate jer to donosi dobro samo poslodavcima, kaže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.