Sin Zdravka Mamića priznao krivnju za izvlačenje novca iz Dinama

Sin Zdravka Mamića, Mario Mamić, kao što se već mjesecima najavljivalo, priznao je danas krivnju za izvlačenje novca iz Dinama preko lažnih menadžerskih faktura. Dinamu mora vratiti dva milijuna eura, a njegov odgovara zbog izvlačenja još oko 20,6 milijuna eura.

“Osjećam se krivim za kaznena djela koja mi se stavljaju na teret izmijenjenom optužnicom”, izjavio je Mario Mamić nakon što je USKOK izmijenio optužnicu. Naša Vanja Kranic javlja da je krivnju priznao i Sandro Stipančić, koji je Mamiću pomagao u izvlačenju novca.

Izvlačenje novca

Dinamo od Mamića i Stipančića traži uplatu 2.2 milijuna eura do ožujka

Inače, radi se o aferi Dinamo II u kojoj je USKOK tvrdio da je Zdravko Mamić zajedno sa svojim sinom i ostalim optuženima izvukao oko 18,8 milijuna eura iz Dinama. Radili su to preko faktura za nepostojeće menadžerske usluge koje su ispostavljali tijekom transfera brojnih igrača.

Ranije su krivnju u ovom slučaju već priznali sportski menadžer Nikky Vuksan i poduzetnik Igor Krota. Sam Mario Mamić izjavio je prije par tjedana da je većinu novca iz Dinama prebacio na račune svog oca.

Što sada slijedi?

Ovo priznanje Marija Mamića dolazi nakon što je USKOK u odnosu na njega i Stipančića izmijenio optužnicu. Njome mu je na teret stavljen iznos štete za Dinamo od oko dva milijuna eura, čime je zapravo umanjen iznos što ga sin bivšeg šefa Dinama nakon presude mora vratiti klubu.

Mario Mamić na sudu: Veći dio novca s računa stranih tvrtki prebacio na račun svoga oca Zdravka

Nakon izmjene optužnice i priznanja obrana je predložila da se postupak protiv Marija Mamića i Sandra Stipančića razdvoji od ostalih – Zdravka Mamića i Damira Vrbanovića. USKOK i vijeće Županijskog suda u Osijeku s tim su se složili.

Odvjetnik o nagodbi

Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića komentirao je priznanje krivnje od strane Marija Mamića.

“Priznanje krivnje Marija Mamića za Zdravka Mamića ne bi trebalo značiti nešto posebno. On se i dalje ne smatra krivim za ono što mu se stavlja na teret izmijenjenom optužnicom, i to će dalje dokazivati. To neće biti lakše nakon ovog priznanja, no vjerujemo da ćemo uspjeti dokazati da nije kriv”, kazao je odvjetnik Glavaš. Pojasnio je da je novom optužnicom promijenjena raspodjela štete među okrivljenima u ovom postupku. Mariju Mamiću na teret je stavljen manji iznos, što je danas i priznao.

Na pitanje očekuje li da će biti nagodbe između USKOK-a i Marija Mamića, Glavaš nije želio nagađati, jer on, kako je kazao, brani Zdravka Mamića. “Sa Zdravkom Mamićem nisam komentirao potez Marija Mamića ali vjerujem da ga on kao otac podržava. Nismo razgovarali i o dogovoru Marija Mamića s Dinamom. To je njihova privatna stvar”, rekao je odvjetnik Filip Glavaš.

Novi iznosi u optužnici?

Inače, izmijenjenom optužnicom iznos izvučen iz Dinama povećan je na gotovo 23 milijuna eura. Osim dva milijuna eura koje Dinamu moraju vratiti Mario Mamić i Sandro Stipančić, Zdravko Mamić prema novoj optužnici mora vratiti nešto više od 20,6 milijuna eura.

Damir Vrbanović sada je optužen zbog sudjelovanja u izvlačenju oko 188 tisuća eura.

