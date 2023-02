Podijeli :

Zdravko Stoilković, sindikalist zagrebačke Čistoće, gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao proces mirenja i postizanje dogovora između predstavnika sindikata u Holdingu i zagrebačke gradske vlasti s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem na čelu.

“Trebalo je sve te dogovore ispeglati do kraja, trebali smo paziti na svaki detalj, bilo je vrlo korektno, bili smo umorni, ali smo zadovoljni ishodom, jedva smo čekali da miriteljica proglasi mirenje uspješnim”, rekao je Stoilković.

Navodi kako je potpisan sporazum koji ima snagu kolektivnog ugovora i ugradit će se članci iz sporazuma u novi kolektivni ugovor.

“Mislim da će se to dogoditi sljedeći tjedan. Najbitnije stavke su pet posto povišice od 1. siječnja, dodatnih 3 posto od 1.srpnja, stalni dodatak koji je bio vrlo važan za grupu radnika koji su bili najmanje plaćeni. Vrlo je važna sistematizacija koja će dovesti do korekcije koeficijenata i korekcije dodataka na uvjete rada za poslove s posebnim uvejtima rada – vozače, komunalne radnike i radnike u operativi. To bio trebalo biti riješeno do kraja veljače, ako ne bude do tada, odmah ćemo imati sastanak u roku sedam dana”, rekao je.

Isto tako, sindikalist kaže da je jučer obavljen sastanak s 5 predstavnika sindikata koji će se uključiti u izradu sistematizacije.

“Gradonačelnik je sve prezentirao, dobro su reagirali, a odmah je radnicima treće smjene, a i jutros radnicima prve smjene bilo prezentirnao sve i svi su dobro reagirali. Činjenica je da su ovdje bile slabe plaće, činjenica je i da su građani dali potporu našim radnicima i nadam se da ako dođe do poskupljenja da ono neće biti značajno, da će biti prihvatljivo za sve građane”, zaključio je.

