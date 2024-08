Glavni tajnik Sindikata pomoraca: U najmanju ruku kompletna uprava Jadrolinije treba odstupiti

Podijeli :

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvan gostovao je u N1 gdje je komentirao stanje u kojem se nalazi Jadrolinija te je ocijenio postupanje Ministarstva prometa nakon trajektne nesreće u Malom Lošinju.

“Mi kontinuirano apeliramo svima o stanju Jadrolinije već godinama. Svjesni smo već neko vrijeme da situacija u Jadroliniji nije dobra i po tehničkom i kadrovskom aspektu i ide u smjeru koji nije dobar za najveću hrvatsku brodarsku kuću”, izjavio je Melvan komentirajući napore sindikata o tome da stupe u kontakt s Ministarstvom kako bi se riješili problemi u Jadroliniji.

“Predsjednik nadzornog odbora je nedavno dao otkaz jer je tehnička situacija u Jadroliniji loša i to je samo po sebi trebao biti alarm nadležnima”, naglasio je Melvan dodavši kako niti Ministarstvo prometa niti uprava Jadrolinije nisu imali potrebu komunicirati sa sindikatom.

“Oni su se jednostavno začahurili u neku svoju priču konstantno gurajući neku priču o novim brodovima što je apsurdno i rekao bih besramno jer dovodite primjerice brod star 28 godina u Jadroliniji i predstavljate ga kao novog. Takve scene pratimo mjesecima i želimo razgovarati s ministrom. To nije pitanje naše “sujete” nego jednostavno želimo iznijeti sve činjenice i saznanja o Jadroliniji kako bi bila bolja i kako bi opstala.”

Šutnja Ministarstva

“Zanimljivo da šute, a vani već izlaze teze o kojima se baca kamen na leđima pomoraca i već imamo definitivne presude o krivici mornara znajući da je tehnički aspekt i održavanje u Jadroliniji na vrlo niskim razinama. I znajući sve to svjedoci smo padanja rampe i pričati o ljudskom faktoru je besramno”, rekao je Melven komentirajući reakcije Jadrolinije i Ministarstva prometa.

Istaknuo je kako je činjenica da su se pomorci našli ispod rampe isključivo problem Jadrolinije odnosno službe za sigurnost i tehničke službe.

“Oni su morali znati za ovo i reagirati, a ne da pomorci sami dovode rampu u red. To se već događalo i tehnička služba je samo pustila da se to događa.”

“Moraju odstupiti”

Komentirajući koje bi posljedice ovakve nesreće trebale biti po upravu Jadrolinije i ministra Olega Butkovića, Melvan je ocijenio kako bi svi morali odstupiti s dužnosti.

“U najmanju ruku kompletna uprava Jadrolinije mora odstupiti. Jer, nije ovo prvi slučaj. Imali smo primjerice slučaj broda Oliver, koji je šest sati plutao i samo je zahvaljujući nebeskim uvjetima ti ljudi nisu nastradali. Nakon toga smo slušali teze o događanju nesreća i kvarova. To je toliko banaliziranje, dovođenje u opasnost i putnika i pomoraca je uistinu doseglo krajnje granice… Ne samo uprava nego i ministar jer je znao što se događa u Jadroliniji i bio je upozoravan od svih počevši od nas, nadzornog odbora pa medija. Sve je to ignorirano i uredno se samo nastavilo dalje bez ikakve reakcije…. Mi želimo jaku Jadroliniju i ministar bi morao poduzeti sve da se to dogodi a ako za to nije u stanju, što ja mislim da nije, neka podnese ostavku”, zaključio je

Ne samo uprava nego i ministar jer su oni znali što se događa i upozoravali su ih svi od nadzornog odbora i od medija. Sve je to ignorirano i uredno se samo nastavilo dalje bez ikakve reakcije.

