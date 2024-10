UŽIVO / Miljenić na Odboru za obranu: Ili će biti zatvorene sjednice ili načelnik neće biti na njoj

Orsat Miljenić rekao je kako predsjednik podržava sudjelovanje u misijama koje rade na očuvanju mira, a u ovoj se misiji radi o stavljanju na jednu stranu. "Imamo 12 misija koje su mirovne operacije, gdje našim saveznicima kažemo da na istočnim granicama imaju opasnost, a mi kao solidarni saveznici šaljemo najbolje što imamo, stotine vojnika, tešku opremu, da bi se naši saveznici ugodnije i lakše nosili s opasnošću. To je hrvatski doprinos NATO-u i tako će i ostati. NA tome je predsjednik inzistirao prije i inzistirat će i dalje. Ukrajina nije članica NATO-a i ne postoji obveza pomoći Ukrajini. Zašto bi predsjednik bio protiv toga da NATO osnuje misiju i da svaka zemlja sudjeluje u njoj kako hoće. To je legitimno. Podsjećam na misiju KFOR-a, to je isto NATO-ova misija. Po toj logici osam zemalja koje ne sudjeluju u tome izlazi iz toga", kaže Miljenić dodajući da stvari treba postaviti jasno.

"Predsjednik nikad nije govorio o hrvatskim vojnicima u Ukrajini. Ne govori se da bi hrvatski vojnici išli u Ukrajinu, ali radi se potpori jednoj zaraćenoj strani pri čemu je svejedno gdje se nalazite. To ne govorim ja, to su osnove međunarodnog prava. Ako bilo koji zastupnik može reći suprotno... Predsjednik to nikad nije rekao, on je govorio o NATO vojnicima", kaže Miljenić dodajući da misije treba sagledavati u cjelini.