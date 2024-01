Plenković o saborskoj raspravi: Govor mržnje, širenje dezinformacija, ponašanje koje ovo društvo čini gorim…

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

U Zagrebu se u četvrtak održala sjednica Vlade. Uvodnu riječ održao je premijer Andrej Plenković.

Plenković je najavio povratak vojske u Beli Manastir, o čemu je ranije govorio i ministar Ivan Anušić, a istaknuo je i milijunska ulaganja u Vukovar. Govorio je i o posjetu ergeli Đakovo te naglasio da mu je drago da je na UNESCO-ov popis nematerijalne baštine upisana i tradicija uzgoja lipicanaca.

Podsjetio je na odluku o smanjenju cijena naftnih derivata i rekao da je to vrlo korisno s obzirom na opću ekonomsku situaciju.

Premijer je čestitao vaterpolistima na srebrnoj medalji koju su osvojili na EP-u koje se ove godine igralo u Hrvatskoj. Zaželio je uspjeh na natjecanju i rukometašima.

Govorio je i o posjetu ministara Anušića i Grlića Radmana Crnoj Gori i naglasio kako vjeruje da je to dobro za jačanje položaja Hrvata u toj zemlji. Naredni tjedan ide u Sarajevo s Ursulom von der Leyen i nizozemskim premijerom Markom Rutteom, sve kako bi BiH uspjela ispuniti kriterije za otvaranje pregovora. “Hrvatska je najsnažniji zagovornik BiH u europskim institucijama”, rekao je premijer.

Osvrnuo se i na političke teme koje smatra posebno važnima. Kaže da se intenzivno radi o reformi plaća u javnom i državnom sektoru. “Ova reforma je jedna od onih koje nitko do sada nije ovako sveobuhvatno pokušao iznijeti i obaviti. Cilj je na sustavan i održiv način riješiti pitanje plaća”, kaže premijer. Podsjetio je i na materijalna plaća i povećanja plaća koja su dosad dogovorena i realizirana u mandatu njegove Vlade.

Štrajk sudaca

Što se tiče plaća u pravosuđu, Plenković je podsjetio da su im već rasle plaće nakon prošlogodišnjeg bijelog štraja.

“Važno je spomenuti da je temeljem tih izmjena plaća povećana za 583 eura sucima općinskih sudova. I drugi su suci dobili povećanje, ali ne ovako visoko kao oni najbrojniji”, kaže.

Dodaje i da je sucima ponuđeno da se zakon promijeni na način da im se daju dodatna materijalna prava koja dosad nisu imali.

“Taj je prijedlog a priori odbijen, ne vidim nikakvu logiku u tome, moram priznati”, rekao je.

Izmjene Kaznenog zakona u Saboru

Govoreći o izmjenama Kaznenog zakona, ZKP-a i zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Plenković kaže kako je cilj svih tih izmjena suzbiti i adekvatno kazniti nasilje nad ženama i djecom i nasilje u obitelji. “Ova tema je samo povremeno i prigodno bila u fokusu raznih Vlada, ovo je bila prilika da se u Saboru raspravlja o temi o kojoj se šuti, koja se tolerira i umanjuje. Naša politička volja, u duhu iskrene višegodišnje i partnerske suradnje s brojnim udrugama koje se bave pravima žena i žrtava nasilja rezultirao je prijedlogom zakona koji je trebao poslati jasnu poruku da je nasilje nad ćenama neprihvatljivo. Umjesto toga smo svjedočili nizu laži i obmana i naravno, sve je to bilo na temelju vrlo burnih i krajnje neprimjerenih ispada oporebenih zastupnika. Svjedočili smo govoru mržnje, širenju dezinformacija, svjedočili smo ponašanju koje ovo društvo čini gorim. Gledali smo političare koji govore isključivo motivirani mržnjom. U raspravi o tome kako se boriti protiv nasilja su činili ono što svaki nasilnik radi prije nego što udari. Ove izmjene KZ-a ne donosimo kako bi zastrašivali i progonili novinare, to je manipulativna teza bez ikakvog uporišta. Takve su tvrdnje manipulacije koje se reflektiraju u političkim ambicijama onih koji ne biraju sredstva da dobiju poziciju na izborima. Mi ovdje harmoniziramo naš sustav s rješenjima koja postoje u nizu europskih zemalja u kojima se sudski postupci ne vode u medijima nego pred za to nadležnim institucijama”, govori premijer dodajući da su prava žrtava ispred senzacionalizma.

“Ove izmjene donosimo jer želimo da nasilnik koji samo pomisli da ima pravo ubiti veliki dio života provesti u zatvoru”, kaže.

Plenković je istaknuo kako se prvi put u povijesti uređuje službena i javna uporaba hrvatskog jezika. Kaže i kako ovaj zakon dolazi u pravo vrijeme, usprkos glasovima onih koji smatraju da nam takvo nešto ne treba.

Najavio je i povećanje naknada i invalida braniteljima i ratnim invalidima.

U petak, najavio je Plenković, članovi Vlade idu u Koprivnicu gdje Podravka otvara novu tvornicu tjestenine.

