Đorđe Balašević je jednu od svojih najtužnijih pjesama posvetio upravo Vukovaru

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Đorđe Balašević 1993. godine pjesmu ''Čovek sa mesecom u očima'' posvetio je upravo Vukovaru.

Pjesma je objavljena na kultnom albumu ”Jedan od onih života”, a tekst pjesme pročitajte u nastavku.

Sumoran i nem, jablan gromom razvaljen,

zagledan u čašu preduboku.

Bio mi je stran i naizgled normalan,

al’ tad mu spazih odraz meseca u oku.

On me oslovi: ‘Pa, kako idu poslovi?’

‘Ma, idu’, progunđah, ‘u vražjeg vraga!’

Na to on planu naprasno, odmeri me sablasno,

‘Nemate vi pojma, braćo draga…’

Ne znaš ti šta znači ubiti grad,

ne znaš ti bauke kaljavih rovova.

Ne znaš ti šta znači spavati sad,

čim sklopim oči, ništa osim tih krovova!

Kada sklopim oči, nebom naiđu mobe,

zamirišu gostinske sobe, nebom svadba odzvanja.

Kada sklopim oči, nebom promiču lica,

zatreperi roj tamburica, Dunav sedef odranja…

Zverko ludila, što si se probudila?

Crni ti je princ poljubac dao.

Al’ neću se stideti što Boga neću videti,

jer to i nije Bog kojeg sam znao.

Ne znaš ti, nema oslobođenih,

svaku tišinu mi granata prošara.

Spasen je taj prvi pogođeni,

a svi su drugi večni taoci košmara.

Kada sklopim oči, nebom naiđu lađe,

zvona, lavež, komšijske svađe, miris svežeg oranja.

Ali kada svane, vetri s reke zacvile.

Znam, to tuže vodene vile, Dunav tamjan odranja.

Na istom albumu objavljena je pjesma ”Krivi smo mi”, u kojoj je Balašević iznio još antiratnih stavova, a nakon tog albuma je postao omražen među tadašnjim obožavateljima režima Slobodana Miloševića, piše Dnevnik.hr.

Balašević je u svojim pjesmama često spominjao hrvatska mjesta, a svoju zadnju pjesmu posvetio je Osijeku. U lipnju 2020. godine s orkestrom Gospon Tamburaši objavio je pjesmu “Hej, lega”, o ljubavi prema jednoj Slavonki, ali i Đoletovu odnosu prema Osijeku, a on ju je na svojoj službenoj stranici predstavio riječima: “Obećanje je obećanje”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Kupila rabljeni kaput: Kad je shvatila što je donijela kući, nije mogla vjerovati Mladenka goste razočarala izborom hrane: Ono što su napravili nitko nije očekivao