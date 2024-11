Vukovarski branitelj Nenad Mirković: Čudesan je taj srpski zavjet šutnje

Podijeli :

Vukovarski branitelj Nenad Mirković našem Igoru Bobiću rekao je kako se mora njegovati sjećanje na prošlost.

“Ove godine sam izostao, ali inače dođem”, govori Mirković o Koloni sjećanja i objašnjavajući da preferira na groblje ići sam.

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara: Više od 350 branitelja i civila na popisu zatočenih i nestalih

Mirković je bio pripadnik tenkovske postrojebe u Vukovaru. “Dio rata sam bio kod Blage Zadre na Trpinjskoj cesti. Ja sam u onoj vojsci vozio tenk pa sam znao što radim. Kad je zarobljen jedan tenk, mnogi su odustali jer su vidjeli kako se tenkovi uništavaju… Ta dva tenka su izdržala do kraja, nismo bili pogođeni, a napravili smo dobre rezultate. Brojke se razlikuju pa se onda netko ljuti, bolje bez brojki”, govori. Sjeća se kako u tenku nije bilo veze te da su radili s tri člana posade jer je tako bila manja mogućnost da pogine još jedan čovjek.

“Lako je s tenkom kad radi u pokretu. Kad ste u mjestu… Onda je puno veća mogućnost da vas otkriju i pogode. Morali smo se namjestiti pod okriljem noći, pa doći ujutro, pucati i brzo se povući, da ne dobijete natrag”, govori.

Nestali

Govorio je o pitanju nestalih.

Marija Šestan 33 godine traži svoga sina: “Moja jedina želja je da ga pronađem i sahranim”

“Čudesan je taj srpski zavjet šutnje. Ne zna se gdje je pola ljudi s Veleprometa. Zna se, nestali su. Pravih podataka, pravog otvorenog srca, da kažeš ‘adje, napravili smo što smo napravili idemo reći gdje su te kosti pa ću u miru umrijeti…’, ne…”, govori Mirković koji je uvjeren da ljudi znaju gdje su nestali.

“Dio tih koji su tamo su sudjelovali u tome, bilo je puno lokacija na kojima su bile egzekucije. Domaći znaju, sve oni to znaju. Razumijem Srbiju kao državu, oni ne žele priznati ni da su logore imali, kao državu i razumijem, ali privatne ljude… Da je to takav zavjet šutnje, da ne kažeš gdje ste bacili te ljude, to ne razumijem, ne mogu odgonetnuti što je razlog da ne kažu. Nema oprosta, zajedništva ni ničega bez čistog srca”, kaže.

“Naše sudstvo je inertno. Malo-malo izađe neki slučaj u kojemu nema dokaza, kao da pokušavaju osloboditi nekoga krivnje. Zna se sve što je tko radio”, kaže Mirković u N1 studiju.

“Kakvo je to sudovanje prepustiti Srbiji da vodi sudove za ratne zločine? Halo? Pa neće oni sami sebi suditi. Kod nas se vrlo dobro zna presuditi hrvatskom branitelju, ali ovima koji su činili zločine… Kao da nas izdaje memorija”, govori vukovarski branitelj Nenad Mirković.

