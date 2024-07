Sljedeći tjedan ponovno dolazi afrički pijesak, a evo kad možemo očekivati vrhunac toplinskog vala

Podijeli :

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Pod utjecajem visokog tlaka stacionarne anticiklone nad Sredozemnim morem i južnom Europom prevladava vedro stabilno i suho vrijeme. Ciklonalni poremećaji s Atlantika premještaju se nad sjevernom i sredenjom Europom sjevernije od Alpa. Nad zapadno Sredozemlje i Pirinejski poluotok jugozapadni vjetrovi donose topao zrak sa sjeverozapada Afrike koji će se idućih tjedan dana premještati preko Sredozemlja prema istoku. Vrhunac novog toplinskog vala s temperaturama do 38C u našim krajevima bit će krajem idućeg tjedna.

Danas sunčano, toplo i vruće. U planinskim krajevima unutrašnjosti poslijepodne slab razvoj dnevne naoblake. Na Jadranu će poslijepodne zapuhati do umjeren maestral. Najviše dnevne temperature zraka od 27 do 33C. Temperatura mora je od 25 do 27, a UV indeks vrlo visok.

Sutra nastavak sunčanog i stabilnog vremena, u kotlinama unutrašnjosti ujutro moguća je kratkotrajna magla uz jutarnje temperature zraka od 10 do 15C. Na Jadranu topla noć s temperaturom oko i iznad 20C. Najviše dnevne temperature zraka od 28 do 34C.

Nedjelja sunčana uz prolazno naoblačenje u sjeverozapadnim krajevima i unutrašnjosti. Temperature zraka u daljnjem porastu tako da će jutarnje temperature u unutrašnjosti biti od 13 do 18, a na Jadranu iznad i oko 21C – po meteorološkoj nomenklaturi kad je minimalna temperatura viša od 20C to je dan s toplom noći. Poslijepodnevne temperature zraka od 28 do 34C, po meteorološkoj nomenklaturi dan s maksimalnom temperaturom višom od

30C je vruć, dan a s maksimumom od 25 do 30 C topao dan. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati slab jugoistočnjak.

Sljedeći tjedan temperature u porastu tako da će do kraja tjedna ponovo doseći vrijednosti i do 38C. Topao afrički zrak koji struji nad naše krajeve donijet će ponovo manje količine pijeska te će nebo ponovo sijati žučkastim sjajem.

