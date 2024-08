Sociolog o uzrocima napada na strane radnike u Zagrebu: “Dvije su temeljne stvari”

Podijeli :

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom 18-godišnjaka i jednog maloljetnika, koje sumnjiči da su u četvrtak u Tkalčićevoj ulici fizički napali 27-godišnjeg Indijca i 52-godišnjeg hrvatskog državljana, te utvrdila da se radi o zločinu iz mržnje.

Sociolog Krešimir Krolo je u Dnevniku N1 objasnio je da je nekoliko čimbenika koji generiraju ovakve napade na strane radnike, ali dvije su temeljne stvari.

“Jedna je da u mnogim zemljama EU-a imamo priljev stranih radnika i desniji, radikalniji dio, u njima vide prijetnju nacionalnom identitetu. Oni uglavnom, iz različitih predrasuda, bez argumenta, etiketiraju kao probleme u društvu. Kao da su oni izvor kriminala i da ugrožavaju identitet prema kojem se društvo definira”, rekao je.

“Ni Hrvatska tu nije iznimka i možemo vidjeti kako se strane radnike prikazuje u negativnom svjetlu, a cijelu priču potenciraju društvene mreže i tu dobijete jedan koktel koji brzo može naelektrizirat ljude koji su spremni povjerovat takvim tezama i onda, prije ili kasnije, kada podgrijavati takvu situaciju događaju se ovakvi incidenti”, dodao je.

“Njima nije u cilju nanijeti zlo”

“Kada se rade istraživanje, te imigrantske skupine žele uglavnom raditi, njima nije u cilju nanijet zlo društvu. Ovime odlazi do toga da ih sve više isključujete, pogotovo iz tržišta rada, i prije će doći u situaciju da čine kaznena djela. Dio te radne snage, koja nam je potrebna, osjeća se nesigurno”, istaknuo je.

Krolo napominje da statistika jasno kaže da nema trenda nasilja ili zločina koji su zabilježeni za strane radnike.

Smatra da je država najodgovorniji akter. “Država tu može puno napraviti i voditi računa da se educira javnost da se takvi oblici diskriminacije nikome ne koriste. Postoji duga povijest toga kao su to radile druge zemlje, nekada je išlo uspješnije, nekada malo uspješno. Jedan od koraka jest da im se omogući učenje jezika te da ih se ne naseljava u neka određena područja”, upozorava.

Navodi kako bi trebalo raditi i na edukaciji mladih. “Oni na najvišim institucijama bi to trebali shvatiti, ali to uvijek nekako zapinje. No mora se radit na tome da se sankcioniraju i oni mediji i pojedinci koji šire nepovjerenje informacije i potiču netrpeljivost”, rekao je.

