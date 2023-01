Sociolog: Milanović može štetiti SDP-u

Podijeli :

Izvor: Slaven Branislav Babic / Pixsell

Sociolog Sven Marcelić gostovao je u Dnevniku N1 televizije u kojem je komentirao oporbu i stvaranje potencijalne koalicije ususret parlamentarnim izborima.

“Ono što je jasno je to da se SDP već duže vremena u postmilanovićevskom periodu nosi s padom rejtinga, a i opsežnom kadrovskom devastacijom što je rezultat manjka kvalitetnih ljudi i planiranja. Govor o koaliciji znači da SDP ima problem i s nekim regionalnim aspektima, on je trenutno u poziciji da se pokušava postaviti kao glavna stranka ljevice. Pitanje je kapaciteta SDP-a ali i partnera, to sve tek treba vidjeti, no SDP se postavlja kao moguća pivotalna pozicija”, rekao je Sven Marcelić.

Navodi kako se s jedne Peđa Grbin ne može nametnuti kao vođa stranke zato jer već dugo godina gubi svoj rejting.

“Tu imamo jednu stranačku oligarhiju koju je teško maknuti, a zapravo su ti političari neprepoznatljivi u bilo kakvoj konkretnoj problematici. Tu i Peđa Grbin nosi upravo hipoteku takvog kadroviranja. S time dolazi i dugoročni problem ostvarivanja slabih rezultata. Davor Bernardić je ostvario relativno solidan rezultat na europarlamentarnim izborima ali je onda loše prošao na parlamentarnim izborima”, rekao je te dodao: “Peđa Grbin je sad u jednoj nezgodnoj situaciji da ispliva kao vođa jedne upravo takve skupine. Istovremeno nema konkurenciju, ali isto tako, nema ni ideju tima”.

Sociolog kaže kako nakon Zorana Milanovića SDP ima silan problem reprodukcije kadra te je stranka upravo zato prisiljena ići prema strankama koje su puno aktivnije od njih, poput Možemo.

“Oni se moraju postavljati kao glavni partner, ali onaj koji ne može bez manjih partnera jer nema dovoljan ulaz među glasače ljevice. Milanović je jedna politička instanca koja je uspješna, on je bio kandidat SDP-a i pobijedio je na izborima. To je neka legitimacija koju oni imaju. Mene on sve više podsjeća na lika iz romana Dečko, dama, kralj, špijun gdje je on dupli agent koji je naposljetku razotkriven. Čini mi se da on stranku kao takvu uopće ne doživljava kao ishodište svojeg legitimiteta, a opet sve što radi je na korist samoj stranci. Ne kažem da je tajni agent, ali sve što radi jako dezavouira bilo kakve lijevo centralne pozicije SDP-a i čini im štetu jer to zapravo nisu vrijednosti za glasača na koje bi SDP htio računati”, kazao je.

Marcelić navodi da je SDP donekle taoc Milanovićeve uspješne politike, ali u principu on predstavlja jednu od rijetkih njihovih uspješnih točaka na nacionalnoj razini, ali samo je on taj koji SDP drži u javnom fokusu.

“Ono što Milanović radi je antiteza politikama koje bi trebale biti lijeve, liberalne, uključive”, zaključio je.

