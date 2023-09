Šokantne brojke: Evo koliko se nesreća dogodi zbog vožnje u suprotnom smjeru

Podijeli :

Vožnja u suprotnom smjeru nije samo opasna nego i pogubna, što je pokazao nedavni slučaj iz Srbije, kao i brojni koji se zbivaju na hrvatskim prometnicama. U zabrinjavajućem obujmu!

Potvrdilo nam je to Ministarstvo unutarnjih poslova brojkama za ovu godinu koje podosta iznenađuju.

“U osam mjeseci 2023., zbog vožnje u suprotnom, odnosno, zabranjenom smjeru dogodila se 501 prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo 1721 osoba. U 11 prometnih nesreća smrtno je stradalo 13 osoba”, kazali su u MUP-u te napomenuli da se rado o preliminarnim podacima za ovu godinu.

Također, navode da se dogodilo 79 nesreća u kojima je 107 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede i 173 nesreće u kojima su 283 osobe zadobilo lake tjelesne ozljede.

A da ova godina nije izdvojen slučaj, pokazuju brojke iz prošle godine.

“U 2022. godini, zbog vožnje u suprotnom, odnosno, zabranjenom smjeru, dogodilo se 716 prometnih nesreća u kojima su sudjelovale 2534 osobe. U 20 prometnih nesreća smrtno je stradalo 20 osoba. Dogodilo se 85 nesreća u kojima je 117 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede i 245 nesreća u kojima je 400 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede”, govore nam u MUP-u dodaju da su prošle godine utvrdili 1717 prekršaja iz članka 49. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kretanje vozilom u suprotnom i zabranjenom smjeru, odnosno, 1202 takva prekršaja u osam mjeseci ove godine.

Ovi zabrinjavajući podaci odnose se na sve kategorije cesta u Hrvatskoj i u MUP-u kažu da takva vožnja vrlo često završava s nastradalim osobama. A razlozi za takvo neodgovorno ponašanje mogu biti razni, od vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, umora, pokušaja prestizanja vozila ispred sebe ulaskom u drugu traku, neiskustvu, lošoj prometnoj signalizaciji ili njenom nepoznavanju…

Koji god bili razlozi, kazne za takve prekršaje su jako visoke. Propisane su novčanom kazna u iznosu od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Uz to, vozaču se u evidenciju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za navedeni prekršaj.

Ako vozači primijete da netko od ostalih sudionika u prometu čini takav prekršaj, važno je brzo i pravovaljano reagirati.

“Kako bi se žurno uputile policijske ophodnje na kritičnu dionicu autoceste u cilju otkrivanja, zaustavljanja i sankcioniranja vozača koji vozi u suprotnom smjeru kako bi se poduzele druge mjere i radnje u cilju sprečavanja događanja incidentnih situacija, građani trebaju što prije dojaviti takav događaj pozivajući 112 ili 192 (policija) te 1987 (Hrvatski autoklub)”, ističu u MUP-u.

