Tko upravlja Dinamom? “Teško pitanje, ovo što se događa je sunovrat kluba”

Član Izvršnog odbora Dinama Damir Zorić u Novom danu je govorio o stanju u Dinamu, o tome tko sada upravlja klubom, a osvrnuo se i na Zdravka Mamića.

Dinamo je ove sezone propustio priliku probiti se u najelitnije europsko nogometno natjecanje, Ligu prvaka.

“Prošle europske sezone Dinamo je u Zagrebu igrao s Milanom, Salzburgom i Chelseajem kojeg je i pobijedio. Niti godinu dana od toga, Dinamo će ovdje igrati s Plzenom, Astanom i kosovskim Balkanijem. Čast tim klubovima, ali to nije ona razina na kojoj smo igrali do prije godinu dana. Eto to se događa s Dinamom”, započeo je Zorić.

Tko upravlja Dinamom?

Izvršni i Nadzorni odbor kluba su raspušteni, ali ostala je na dužnosti Uprava i Mirko Barišić kao predsjednik kluba. U postojećoj Upravi su Vlatka Peras i Dario Šimić. No, zbog sukoba dviju struja u klubu, popularno zvanih ‘mamićevaca’ i ‘antimamićevaca’, često se raspravlja o tome tko doista vodi klub.

“Uprava i jedan dio bivšeg Izvršnog odbora koji se zove Savjet koji je nelegitimno tijelo. Dinamo nema sada ona tijela koja bi prema Statutu trebao imati. Teško je odgovoriti na to pitanje. Ono što nas najviše brine jest što se događa s klubom i kamo ide, to je jedan očiti sunovrat”, navodi Zorić.

Govoreći o izgradnji novog stadiona, odnosno o suradnji Grada i kluba, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je poručio da je za suradnju nužno da ne pobijedi i ne preuzme upravljanje struja povezana s ljudima koji su optuženi za izvlačenje novca iz Dinama. Zorić kaže da takve izjave smatra ucjenjivačkim.

“Stadion se ne bi trebao graditi nijednoj struji ili upravi, taj je stadion dobro građana Zagreba. To je dobro grada. Ako ti pobijediš, ja neću, to nije demokratski”, smatra Zorić.

Struje u Dinamu

Ponovno se osvrnuo na struje u klubu. “Kako netko može biti povezan s tim čovjekom koji je ‘babaroga’, netko tko nije nikad ništa potpisao, a netko tko je 20 godina potpisivao i govorio nismo oštećeni, on sad odjednom govori nismo povezani.”

Zorić se osvrnuo i Mamića i Barišića. “Nikad neću reći da čovjeka ne poznajem (Mamića), bio bih najveća hulja da to kažem. Žao mi je zbog toga što mu se dogodilo, ne mogu pomoći, ali neosporno je da čovjek zna taj nogometni posao, da je ta njegov karizmatična ludnost doprinijela rastu Dinama. Sada vidimo kako to ide dolje jer su klub uzeli u upravljanje ljudi koji taj posao ne znaju.”

Osvrnuo se i na svoj posljednji sastanak s Barišićem. “Sastao sam se prije godišnjih s Barišićem na prijedlog Franje Gregurića koji mi je rekao da tu nema pobijeđenih i poraženih nego da se može izaći samo s dogovorom. Ništa se nismo dogovorili, osim što je postojao dogovor da možemo razgovarati. Nikakvih sastanaka poslije toga nije bilo, nemamo kontakt s klubom, ako netko od ljudi ode na utkamicu, to je to.”

Uz to, Zorić tvrdi da grupa ljudi želi privatizirati Dinamo, dok drugi dio oponira tome. Komentirao je i može li doći do smjene Šimića? “Mislim da Šimića nitko u ovom trenutku ne može smijeniti jer prema statutu, članove uprave smjenuje Izvršni odbor kojeg od trećeg mjeseca ove godine nema.”

Osvrnuo se i na navijače uhićene u Grčkoj. “Žao mi ih je, puno je tu mladih ljudi. Bojim se da će grdno nadrapati.”

