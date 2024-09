Špika najavljuje prosvjed umirovljenika: Nije isključeno da će se pojaviti i netko koga nitko ne očekuje

Podijeli :

Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno razgovarao je s Tihomirom Ladišićem u Novom danu o prosvjedu koji umirovljenici planiraju održati na središnjem zagrebačkom trgu u utorak 1. listopada.

“Nema šanse da se prosvjed uruši”, poručuje Špika.

Iako su slični prosvjedi umirovljenika najavljivani i prije pa i lani, Špika kaže kako je prošle godine prosvjed organizirao sindikat umirovljenika. te da su oni “samo fingirali”.

“Ove godine neće upaliti nikakave opstrukcije”, poručuje Špika.

“Prosvjed je 1. listpada točno u 12 sati na Trgu bana Jelačića i čut će se naše poruke”, govori.

Špika kaže kako neke županijske i druge organizacije dobivaju ‘prijateljske telefonske savjete’ da sudjelovanje u ovom prosvjedu ne bi bilo pametno jer dobivaju sredstva iz proračuna. “Kažu im ‘znate, moglo bi biti problema oko financiranja’. Razumijemo te ljude, ne ljutimo se, oni koji će moći doći, oni će doći. Masovno su se najavili ljudi i iz drugih gradova, ali rijetko tko od udruga će se pojaviti. Oni kažu da podržavaju pa onda rade telefoni. Ali ništa neće upaliti, odaziv će biti masovan”, kaže.

“Prosvjed nije uperen ni protiv koga, prosvjed je protiv siromaštva. Protiv pojave. A znamo tko je najodgovorniji za tu pojavu trenuto, Vlada RH”, kaže Špika dodajući kako su se pojavile spekulacije da će se na prosvjedu pojaviti – ‘netko koga nitko ne očekuje’. “Nije isključeno da će tamo šetati i osobe iz Vlade pa će nam se pridružiti predsjednik Vlade ili netko drugi”, kaže Špika.

Rast mirovina

“Ako se sve ostvari, prosvjed koji je najavljen za 1. listopada mogao bi postati jedan od najmasovnijih prosvjeda u RH”, kaže Špika. Ipak, ograđuje se i dodaje kako ne zna hoće li svi koji su obećali dolazak zaista i doći.

Na pitanje jesu li u kontaktu s HSU-om odgovara: “Mi smo pozvali sve, ali nije realno očekivati da će se HSU odazvati jer podržavaju sve što Vlada radi. Oni se slažu da Vlada siromaštvo umirovljenika još pojača.

Ovo što Vlada radi nema veze sa zdravim razumom. Oni dijele jednokratnu pomoć umirovljenicima da bi im do Nove godine uzeli kroz poreze. Tražimo da se mirovine oslobode od plaćanja poreza. Nema logike da dajete pomoć za mirovine do 840 i istovremeno ih oporezujete. Mi tražimo da se ta granica digne i da se sve mirovine do 1000 eura oslobode palćanja bilo kakvog poreza”, govori Špika.

Hoće li pozvati Milanovića?

Što se tiče poziva predsjedniku Republike, Špika kaže kako ga još nisu pozvali, ali da nije isključeno da hoće. “O tome kako će se postaviti predsjednik Republike ćemo videti. Još ga nismo zvali, ali ne znači da nećemo. On vrlo brzo reagira na sve političke aktivnosti i ne treba sumnjati da će on znati reagirati ako se bilo što dogodi”, kaže.

Šprika i ovdje potvrđuje kako će podržati kandidatu Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima. “On je bio jedina brana uspostavi apsolutizma HDZ-a. Mi smo svjesni da on nema ovlasti mijenjati ništa u mirovinskom sustavu, ali imaju politčke opcije koje ga podržavaju. Logično je da podržavamo kandidata koji podržava naše politike”, zaključuje.

Poruka Vladi

Govoreći o visini mirovine, Špika kaže kako samo jedna stvar nedostaje da bi prosječna mirovina narasla na 60 posto prosječne plaće, a to je – politička volja.

Govoreći o tome što poručuje Vladi Špika kaže: “Poduzeti hitne mjere da se rastuće siromaštvo prekine, poduzeti hitne mjere da prosječna mirovina dođe na 60 posto prosječne plaće, da se povećaju prava ljudi s obiteljskom mirovinom, da se poveća mogućnost nasljeđivanja mirovine pokojnog partnera, da se cenzus digne na 2000, da se uzmu u obzir samačka domaćinstva koja najlošije prolaze u svemu ovome… Tražimo samo da se eliminira ovo siromaštvo. I naziv ovog prosvjeda bit će ‘Protiv siromaštva’.”

