Splitski ugostitelji podižu kaznene prijave protiv Puljka i Ivoševića

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Zbog, kako sumnjaju, zlouporabe položaja i ovlasti, te zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju vlasnici triju splitskih restorana u centru grada kazneno će prijaviti gradonačelnika Ivicu Puljka i dogradonačelnika Bojana Ivoševića, najavljeno je na konferenciji za medije.

U ime ugostitelja medijima se obratila Sara Alfirević Vrsalović koja tvrdi da su zbog Odluke o komunalnom redu po kojoj im je uklonjen štekat na Pjaci pretrpjeli štetu od oko dva milijuna eura, zbog čega će podići tužbu protiv Grada i tražiti naknadu, na što imaju mogućnost jer je naknadno sudski ukinuta Odluka o komunalnom redu.

Posljednjih mjesec dana se na njih i njihovu obitelj vrši “orkestrirani napad”, a Bojan Ivošević time što im radi namjerno nanosi trajnu i dugotrajnu štetu, uvjerena je Alfirević Vrsalović.

Rekla je da je dogradonačelnik javno najavljivao kako će od njihovih restorana napraviti javni WC. Sada su došli do zida, sve su do sada gurali pod tepih, ali su stigli do plafona i više nemaju gdje gurati.

Podsjetila je kako su imali sukob s današnjim dogradonačelnikom Bojanom Ivoševićem oko štekata na Pjaci dok je bio aktivist, a te je sukobe nastavio, no sada u puno jačoj poziciji od njih.

Uvjereni su da se sve to kosi s onim što bi Ivošević trebao raditi kao dogradonačelnik i posebno naglasila da im tako nanosi dugotrajnu štetu.

“Time koristi svoj položaj kako bi drugome nanio štetu, a to je jasno opisano u kaznenom zakonu kao zlouporaba položaja i ovlasti. Mi od kraja lipnja stalno dobivamo dopise dok dogradonačelnik zloupotrebljava svoj položaj kako bi nam nanio štetu”.

Najavila je da će ustrajati da se sklopi ugovor o zakupu javne površine temeljem važeće Odluke o komunalnom redu, ali isto tako i na upravnim sporovima pred Upravnim sudom u Splitu radi poništenja rješenja Grada Splita koja su donesena na temelju odluke o komunalnom redu koju je Visoki upravni sud ukinuo.

Tražit će i obnovu postupaka u predmetnima po zahtjevu za sklapanje ugovora o zakupu.

Dogradonačelnik Ivošević nije bio dostupan za komentar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.