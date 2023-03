Štern: PPD mora biti obeštećen za razliku u cijeni isto kao i HEP

Podijeli :

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) završila je javno savjetovanje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije za izračun cijena plina kojim žele smanjiti cijenu plina. Namjera HERA-e je da se novom metodologijom vrijednost plina računa po cijenama koje se sada mogu kupiti za godinu dana unaprijed. Ministar gospodarstva Davor Filipović kazao je da će cijena plina i dalje biti ograničena na 40-tak eura/MWh. Dio trgovaca, uključujući PPD koji drži oko 30% tržišta smatra da je cijena neodrživa i da može dovesti do sloma tržišta. Situaciju oko cijene plina u Hrvatskoj u N1 Studiju uživo komentirao je energetski stručnjak Davor Štern.

Sabina Škrtić, članica Uprave ENNA Grupe i desna ruka Pavla Vujnovca, u Newsnightu je rekla da promjena metodologije može biti toliko ozibljno da GPZO (Gradska plinara Zagreb – opskrba) može imati ozbiljne probleme u poslovanju pa se može suočiti i sa stečajem, a ti bi problemi posljedično mogli utjecati i na PPD.

“Mislim da je ovo potpuno normalna situacija. GPZO ne smije propasti jer je netko drugi donio odluku o cijenama po kojima smije isporučivati robu. U tržišnom mehanizmu, čim netko drugi odredi cijenu, on preuzima odgovornost da cijena bude održiva, a da nikoga ne otjera u stečaj”, rekao je Štern.

Znači li to da će država posredno onda pomoći i PPD-u?

“PPD je kupovao cijene na tržištu, koliko ja znam, po modelu koliko platim, toliko plati kupac. Ako je kupcu ograničena cijena, ne može PPD biti kriv za to. Onaj tko je odredio cijenu mora snositi posljedice razlike u cijeni do koje će doći između kupljene robe i koja se mora isporučivati građanima i, vjerojatno, industriji”, dodao je Štern.

Nije mu sporno što HERA sad mijenja pravila, iako neki neki optužuju da se “pravila mijenjaju usred igre”.

“U ovakvim situacijama, kad su skokovi enormni i sve skupa nema neke logične veze u poslovnom smislu, to je normalno. HERA je neovisna institucija, ali je institucija Republike Hrvatske i mora raditi u suradnji s Vladom. Mislim da je cijeli sustav subvencija na izvoru problema vrlo dobar jer da toga ne bi bilo Vlada bi morala subvencionirati ogroman broj ljudi, uvoditi socijalne kartice, nekome da nekome ne, a to je nemogući posao. Tamo gdje je buknula vatra, tamo je treba i gasiti. Mislim da je Vlada korektno postupila prema HEP-u, HEP prema potrošačima, a vlada će to nadomijestiti HEP-u kroz dvije tranše”, rekao je Štern.

Komentirao je i PPD: “Ako mu je po prodajnoj strani ograničena cijena, onda onaj koji je donio odluku, a Vlada je ta koja određuje cijenu, ona je ta koja mora snositi odgovornost. PPD mora biti obeštećen za razliku u cijeni isto kao i HEP. Privatna tvrtka ili ne, pitanje vlasništva tu nije bitno”.