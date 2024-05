Što očekivati od nove Vlade? “Ta će nas koalicija više koštati u ekonomskom nego političkom smislu”

Podijeli :

U točki na tjedan kod Mile MoraliĆ novinari Tihana Tomičić i Goran Penić su govorili što očekuju od nove Vlade koju čini koalicija HDZ-a i DOmovinskog pokreta.

Tomičić kaže kako su pregovori završili kako je i očekivala.

Bartulica: Ne mogu reći da buduća Vlada ima bezuvjetnu podršku

“Imamo jednu koaliciju prirodnih partnera, bez obzira kako je to izgledalo u kampanji. Što se tiče samih manjinaca, po mom mišljenju se manevriralo, i vidimo dosta jasno su svi rekli koliko bude nedostajalo, toliko ćemo dodati. Ako nastane bilo kakav problem s DP-om, sigurno je da će u međuvremenu možda i Furio Radin podržati, a vidjet ćemo i kako će se rasplesti ovo s SDSS-om. ”

Panić smatra da bi SDSS na kraju mogao podržati Vladu u Saboru.

“Milorad Pupovac iskusan političar, na sceni je više od 30 godina. Mislim da će on sigurno tu znati odigrati kako treba. S HDZ-om i Plenkovićem je ovih osam godina imao dobru suradnju. Što se tiče prava nacionalnih manjina, doista su ih i štitili. Dobili su potpredsjedništvo. Mislim da će oni sigurno naći neki zajednički jezik da to i ostane tako.”

“DP je skrpan od političkih i poslovnih interesa”

Tomičić se osvrnula na unutarnju dinamku Domovinskog pokreta.

Klauški: Penava je u pregovorima ostvario samo jedan ideološki uvjet

“Meni ta stranka izgleda kao da je njih povezala jedna situacija u trenutku kad su odlazili iz HDZ-a. Oni nisu izrasli zajedno od nekuda, oni su skrpani na neki način od interesa, dijela političkih interesa – Penava, i dijelom biznis interesa – Mario Radić i ljudi uz njega. Nemaju koheziju koja bi bila prirodna unutar sebe. Ideološki su bliski, ali sigurna sam da i tu postoje razlike. Mislim da će nas ta koalicija više koštati u ekonomskom smislu, nego političkom.”

Penić je komentirao ministarstva koja idu DP-u.

“Nisu uzeli ni jedno najjače ministarstvo, ni MUP, ni financije… Nisu uzeli ni ideološka – Ministarstvo kulture i medija. Sad vidimo da je tu ogromno razočaranje njihovih birača zbog toga. Uzeli su ministarstva poljoprivrede, gospodarstva i novo Ministarstvo demografije. Na kraju se vidi taj njihov interes za financijski izdašna ministarstva. Oni će raspolagati s 15 milijardi novaca”, ističe Penić.

“Radić će morati stalno biti na oprezu”

“Znamo za te njegove poslovne i prijateljske odnose s najbogatijim poduzetnikom u Hrvatskoj, Pavao Vujnovac. I ovdje će se to stalno propitivati i morat će biti oprezni da se ne bi dovodili u sukob interesa jer ako znamo svi, a i on sam kaže da mu je Vujnovac prijatelj i poslovni suradnik u Pevexu.”

Tomičić smatra da je Domovinski pokret u pregovorima glumio da žele ministarstva poput MUP-a i da ih je od početka zanimala energetika i gospodarstvo.

“Rijetko se složim s Grmojom, ali on je rekao da je to vrlo očito da su tražili one resore, i dobili, koji su im važni. To je jako očigledno i mi ćemo morati gledati gdje će biti taj sukob interesa. Meni je sporno da Mario Radić osobno ulazi u Vladu. On da i dobije, po meni je to u startu sukob interesa – da jedan tako veliki poduzetnik ulazi u Ministarstvo gospodarstva i energetike”, poručuje Tomičić.

“Većina ministara će vjerojatno ostati”

Penić ne očekuje velike promjene u Vladi u drugim ministarstvima.

Kolakušić pozvao Ćipu da ne glasa za HDZ: Vlast je prolazna, ne idi u tamu, ostani na strani svjetla

“U prošlom mandatu kad je Plenković slagao vladu, baš se time hvalio da smo sad negdje na razini EU-a što se tiče broja ministarstva. Sad je ta Vlada veća, pa su morali napraviti nekakve rezove. Recimo Ministarstvo turizma, mislim da nam to uopće ne treba, to može biti uprava ili nešto, a također i sport”, smatra Penić.

On očekuje Branko Bačić ostati i dalje kao potpredsjednik Vlade, da će Marko Primorac ostati ministar financija, kao i Ivan Anušić za obranu, a Davor Božinovć za MUP.

Tomičić je također sigurna da Anušić ostaje na visokoj poziciji.

“On je ta neka poveznica s DP-om, ne krije da je dobar s tim ljudima i dobro je da postoji takva osoba u Vladi jer ako negdje zapne, on će moći neke stvari s njima ispregovarati. Plenković je već u startu mudro učinio kad ga je uzeo, ne samo uzato što je Banožić bio problematičan ministar i ne baš sposoban, nego i zato što ga je na taj način neutralizirao. Ako ne možeš nekoga pobijediti pridruži ga sebi, to je bio pametan potez.”

